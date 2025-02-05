Служба занятости региона организовала профтур для студентов в метрополитен

В рамках проекта Самарской службы занятости "Моя профессия" для студентов состоялся профтур в Самарский метрополитен. В экскурсии приняли участие 20 будущих техников-электриков. По итогам встречи 10 участников заполнили анкеты и договорились о дальнейшем сотрудничестве с работодателем.

Сотрудники метрополитена продемонстрировали работу службы электроснабжения, показав функционирование залов и системы вентиляции. Также участникам экскурсии показали, как организована бесперебойная работа различных служб на станции метро "Алабинская".

Алексей Сухов — студент второго курса Самарского строительно-энергетического колледжа. Рассказывает, что с детства собирал и разбирал электрические устройства. Алексей вместе с сокурсниками смог познакомиться с будущей профессией на практике.

"Мы в первый раз смогли увидеть общий вид станции, как она работает, — поделился Алексей. — Познакомились не только с внешним устройством станции, но и с внутренним. Вживую смогли увидеть устройство, техническое оборудование станции".

В метрополитене открыто более 50 вакансий. Требуются инженеры-технологи, машинисты, электромеханики и тоннельные рабочие. Помимо зарплаты от 40 тыс. руб. для молодых специалистов предусмотрены социальный пакет, обучение, увеличенный отпуск, ежегодная индексация заработной платы и карьерный рост.

"Мы являемся кузницей кадров. То есть мы принимаем людей на практику, без опыта, воспитываем здесь настоящих энергетиков, специалистов, — рассказал начальник службы электроснабжения Самарского метрополитена Алексей Лабунский. — Кто-то остается, кто-то идет дальше, растет по карьерной лестнице, развивается".

С октября 2023 г. профтуры службы занятости охватили девять городов и 14 районов региона. Более 1300 участников посетили 58 региональных работодателей.

"Знания, полученные студентами в процессе обучения, в основном имеют теоретический характер. Профтуры, организованные кадровым центром, позволяют им увидеть практическую сторону рабочих процессов и узнать, сколько людей участвует в них. Наблюдение за работой специалистов на объектах региональных работодателей вызывает у будущих работников особый интерес", — отметила начальник отдела по взаимодействию с работодателями Управляющего центра занятости населения Самарской области Мария Седых.

В 2025 г. география профтуров будет расширена: экскурсии пройдут во всех 37 муниципальных образованиях Самарской области.