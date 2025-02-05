16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ДОМ.РФ: реставрация ОКН — драйвер реконструкции центров исторических городов В Самарской области объединят три станции скорой помощи и сызранское отделение В 2025 году в Самаре начнется реконструкция парка им. Щорса Новые водоводы до Южного города запустят 12 февраля "Динамика особо не меняется": губернатор дал поручения по мусорной реформе

Общество

Служба занятости региона организовала профтур для студентов в метрополитен

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В рамках проекта Самарской службы занятости "Моя профессия" для студентов состоялся профтур в Самарский метрополитен. В экскурсии приняли участие 20 будущих техников-электриков. По итогам встречи 10 участников заполнили анкеты и договорились о дальнейшем сотрудничестве с работодателем.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Сотрудники метрополитена продемонстрировали работу службы электроснабжения, показав функционирование залов и системы вентиляции. Также участникам экскурсии показали, как организована бесперебойная работа различных служб на станции метро "Алабинская".

Алексей Сухов — студент второго курса Самарского строительно-энергетического колледжа. Рассказывает, что с детства собирал и разбирал электрические устройства. Алексей вместе с сокурсниками смог познакомиться с будущей профессией на практике.

"Мы в первый раз смогли увидеть общий вид станции, как она работает, — поделился Алексей. — Познакомились не только с внешним устройством станции, но и с внутренним. Вживую смогли увидеть устройство, техническое оборудование станции".

В метрополитене открыто более 50 вакансий. Требуются инженеры-технологи, машинисты, электромеханики и тоннельные рабочие. Помимо зарплаты от 40 тыс. руб. для молодых специалистов предусмотрены социальный пакет, обучение, увеличенный отпуск, ежегодная индексация заработной платы и карьерный рост.

"Мы являемся кузницей кадров. То есть мы принимаем людей на практику, без опыта, воспитываем здесь настоящих энергетиков, специалистов, — рассказал начальник службы электроснабжения Самарского метрополитена Алексей Лабунский. — Кто-то остается, кто-то идет дальше, растет по карьерной лестнице, развивается".

С октября 2023 г. профтуры службы занятости охватили девять городов и 14 районов региона. Более 1300 участников посетили 58 региональных работодателей.

"Знания, полученные студентами в процессе обучения, в основном имеют теоретический характер. Профтуры, организованные кадровым центром, позволяют им увидеть практическую сторону рабочих процессов и узнать, сколько людей участвует в них. Наблюдение за работой специалистов на объектах региональных работодателей вызывает у будущих работников особый интерес", — отметила начальник отдела по взаимодействию с работодателями Управляющего центра занятости населения Самарской области Мария Седых.

В 2025 г. география профтуров будет расширена: экскурсии пройдут во всех 37 муниципальных образованиях Самарской области.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Слава Коршиков 01 февраля 2025 09:07 В Самаре запустят мультимодальные перевозки в аэропорт

Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой

Natalya B 30 января 2025 12:19 Жителей Самарской области обяжут регистрировать домашних животных

А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Антон Каверин 12 января 2025 05:48 Депутату Госдумы пожаловались на странное производство в Самаре

Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!

Григорий Кивкидзе 10 января 2025 14:59 Депутату Госдумы пожаловались на странное производство в Самаре

Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны

Фото на сайте

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2