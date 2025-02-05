Служба занятости региона организовала профтур для студентов в метрополитен

В рамках проекта Самарской службы занятости "Моя профессия" для студентов состоялся профтур в Самарский метрополитен. В экскурсии приняли участие 20 будущих техников-электриков. По итогам встречи 10 участников заполнили анкеты и договорились о дальнейшем сотрудничестве с работодателем.
Сотрудники метрополитена продемонстрировали работу службы электроснабжения, показав функционирование залов и системы вентиляции. Также участникам экскурсии показали, как организована бесперебойная работа различных служб на станции метро "Алабинская".
Алексей Сухов — студент второго курса Самарского строительно-энергетического колледжа. Рассказывает, что с детства собирал и разбирал электрические устройства. Алексей вместе с сокурсниками смог познакомиться с будущей профессией на практике.
"Мы в первый раз смогли увидеть общий вид станции, как она работает, — поделился Алексей. — Познакомились не только с внешним устройством станции, но и с внутренним. Вживую смогли увидеть устройство, техническое оборудование станции".
В метрополитене открыто более 50 вакансий. Требуются инженеры-технологи, машинисты, электромеханики и тоннельные рабочие. Помимо зарплаты от 40 тыс. руб. для молодых специалистов предусмотрены социальный пакет, обучение, увеличенный отпуск, ежегодная индексация заработной платы и карьерный рост.
"Мы являемся кузницей кадров. То есть мы принимаем людей на практику, без опыта, воспитываем здесь настоящих энергетиков, специалистов, — рассказал начальник службы электроснабжения Самарского метрополитена Алексей Лабунский. — Кто-то остается, кто-то идет дальше, растет по карьерной лестнице, развивается".
С октября 2023 г. профтуры службы занятости охватили девять городов и 14 районов региона. Более 1300 участников посетили 58 региональных работодателей.
"Знания, полученные студентами в процессе обучения, в основном имеют теоретический характер. Профтуры, организованные кадровым центром, позволяют им увидеть практическую сторону рабочих процессов и узнать, сколько людей участвует в них. Наблюдение за работой специалистов на объектах региональных работодателей вызывает у будущих работников особый интерес", — отметила начальник отдела по взаимодействию с работодателями Управляющего центра занятости населения Самарской области Мария Седых.
В 2025 г. география профтуров будет расширена: экскурсии пройдут во всех 37 муниципальных образованиях Самарской области.
Последние комментарии
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны