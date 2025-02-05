Подозреваемый в сексуальном насилии над учениками самарского лицея остается под стражей

Под арестом остался старшеклассник самарского лицея "Престиж". Его обвиняют в действиях сексуального характера в отношении учеников.

Как уточнили журналисту Волга Ньюс в СУ СКР по Самарской области, сейчас у старшеклассника статус подозреваемого. Его арестовали, на текущий момент он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжают.

Напомним, сразу несколько источников в разных соцсетях сообщили, что в самарском лицее "Престиж" старшеклассник под угрозой физической расправы совершает в отношении учащихся действия сексуального характера.

"Ученик 11 класса МБОУ Лицей "Престиж", отличник, азербайджанец, состоит в федерации бокса России. Он проводит обряды подобного культурного обмена с детьми младше него в школе, на видео дети 8 класса. Сообщают, что есть видео и других пострадавших детей, которое предоставили только родителям: ставит на колени учеников в туалете, заставляет держать их двери запертыми, а затем трется об их лицо в трусах в туалете", — писали в одном из пабликов.

Самарцы сообщали, что подобные и другие вещи начали происходить еще год назад. А пострадавшие дети боялись ослушаться или рассказать взрослым. В итоге, когда все вскрылось, старшеклассника от жертв изолировали. Территориальный следственный отдел СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело по ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").