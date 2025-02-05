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Преступления Происшествия

Подозреваемый в сексуальном насилии над учениками самарского лицея остается под стражей

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Под арестом остался старшеклассник самарского лицея "Престиж". Его обвиняют в действиях сексуального характера в отношении учеников.

Как уточнили журналисту Волга Ньюс в СУ СКР по Самарской области, сейчас у старшеклассника статус подозреваемого. Его арестовали, на текущий момент он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжают.

Напомним, сразу несколько источников в разных соцсетях сообщили, что в самарском лицее "Престиж" старшеклассник под угрозой физической расправы совершает в отношении учащихся действия сексуального характера.

"Ученик 11 класса МБОУ Лицей "Престиж", отличник, азербайджанец, состоит в федерации бокса России. Он проводит обряды подобного культурного обмена с детьми младше него в школе, на видео дети 8 класса. Сообщают, что есть видео и других пострадавших детей, которое предоставили только родителям: ставит на колени учеников в туалете, заставляет держать их двери запертыми, а затем трется об их лицо в трусах в туалете", — писали в одном из пабликов.

Самарцы сообщали, что подобные и другие вещи начали происходить еще год назад. А пострадавшие дети боялись ослушаться или рассказать взрослым. В итоге, когда все вскрылось, старшеклассника от жертв изолировали. Территориальный следственный отдел СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело по ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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