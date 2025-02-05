В Чапаевске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины в сгоревшем автомобиле

Следственным отделом по городу Чапаевску СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) о факту обнаружения тела мужчины в сгоревшем автомобиле, сообщает пресс-служба ведомства.

В январе 2025 г. после тушения пожара в автомобиле, припаркованном у многоквартирного жилого дома в Чапаевске, было обнаружено тело 22-летнего местного жителя без признаков жизни.

В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены судебно – медицинская и пожарно-техническая экспертизы, проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление подозреваемого и всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД РФ по Самарской области.