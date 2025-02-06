НОВИКОМ опубликовал бухгалтерскую отчетность за 2024 год

НОВИКОМ опубликовал бухгалтерскую отчетность (РСБУ) по итогам 2024 года. Активы банка на 1 января 2025 года превысили 1 трлн руб. и составили 1 038,1 млрд рублей, что на 13,3% больше показателя предыдущего года. Прибыль НОВИКОМа в 2024 году составила 30,6 млрд рублей. По итогам 2024 года Банк входил в ТОП-20 российских банков по размеру активов.

Позитивной динамики показателей в прошедшем году НОВИКОМ достиг благодаря устойчивому к внешним вызовам бизнес-профилю, стабильности и диверсификации ресурсной базы, грамотному управлению ликвидностью, а также высокому уровню достаточности капитала.

Чистый процентный доход банка за год увеличился на 52,2% — до 54,2 млрд рублей. Объем собственных средств вырос на 27,3% — с 93,1 млрд рублей до 118,5 млрд рублей. Наибольшую часть ресурсной базы НОВИКОМа составляют средства клиентов. Объем остатков на счетах составил 891,8 млрд рублей.

В 2024 году НОВИКОМ продолжил финансовую поддержку предприятий отечественной промышленности, что помогло им расширять производства, внедрять современные технологии и проводить НИОКР.

Кроме того, аккредитованный во всех государственных механизмах льготного кредитования промышленности, НОВИКОМ активно применяет существующие инструменты государственной поддержки, снижая стоимость обслуживания кредитов. Это позволяет предприятиям высвобождать средства для инвестиций.

В течение 2024 года НОВИКОМ развивал партнерство с малым и средним бизнесом (МСБ), а также региональными институтами развития по всей России. В том числе банк обеспечивал финансирование цепочек кооперации крупных предприятий, таких как, например, АВТОВАЗ и КАМАЗ. По итогам года НОВИКОМ вступил в 23 Торгово-промышленные палаты и подписал 9 соглашений с гарантийными фондами и фондами поддержки предпринимательства российских регионов.

Помимо этого, в прошлом году НОВИКОМ заключил 11 новых сделок с Фондом развития промышленности. Таким образом, объем договоренностей с организацией превысил 55 млрд рублей.

Одним из драйверов развития НОВИКОМа по итогам 2024 года стало розничное кредитование. Портфель кредитов клиентам-физлицам в дочернем банке Ростеха за год увеличился более, чем на 26% и составил 30,8 млрд рублей. За 2024 год был зафиксирован рост объемов ипотечного кредитования — на 37% и потребительского кредитования — более 16,9% за год. Таких показателей удалось достичь благодаря тому, что банк обеспечивает своим клиентам, работникам российской промышленности, стабильный и качественный уровень финансовых услуг, удерживая ставки по кредитам на уровне ниже рыночных.

В прошлом году НОВИКОМ также уделял особое внимание внедрению инновационных финансовых инструментов и провел ряд сделок с цифровыми финансовыми активами.

Положительные результаты позволили в 2024 году выплатить дивиденды акционерам НОВИКОМа в размере 5,7 млрд рублей. Главный акционер банка — Ростех. Госкорпорация направит средства на дальнейшее развитие отечественной промышленности и реализацию важнейших для страны проектов. С 2023 года банк входит в холдинг АО "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг государственной корпорации "Ростех".

Эффективность утвержденной акционером модели развития НОВИКОМа подтверждается высокими рейтингами ведущих российских кредитных агентств. В 2024 году агентство "Эксперт РА" подняло рейтинг НОВИКОМа до ruAA-, агентства НРА, АКРА и "НКР" подтвердили рейтинги банка на уровне "АА|ru|", "АА- (RU)", АА-.ru соответственно.

"Последовательность НОВИКОМа в принятии решений и взвешенный подход к риск-менеджменту позволил банку уверенно преодолеть вызовы времени и добиться растущих показателей по итогам года. Такой результат подтверждает эффективность нашей стратегии и мотивирует нас продолжать разрабатывать современные финансовые решения в интересах крупнейших промышленных предприятий и их сотрудников. Оставаясь для своих клиентов надежным финансовым партнером, НОВИКОМ вносит вклад в достижение технологического лидерства России", — отметила Председатель Правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.