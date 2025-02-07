В Тольятти на пожаре пострадала женщина

В пятницу, 7 февраля, в Тольятти произошел пожар на ул. Победы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
В 11:54 в доме № 5 загорелась мебель в общем коридоре на четвертом этаже.
Силами 44 человек пожар ликвидировали в 13:31 пожар ликвидирован на площади 45 кв. м.
В результате пострадала 54-летняя женщина. Огнеборцы спасли 11 человек, в том числе шесть детей, эвакуировали 47 человек, из них восемь детей.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !