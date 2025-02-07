В Тольятти на пожаре пострадала женщина

В пятницу, 7 февраля, в Тольятти произошел пожар на ул. Победы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

В 11:54 в доме № 5 загорелась мебель в общем коридоре на четвертом этаже.

Силами 44 человек пожар ликвидировали в 13:31 пожар ликвидирован на площади 45 кв. м.

В результате пострадала 54-летняя женщина. Огнеборцы спасли 11 человек, в том числе шесть детей, эвакуировали 47 человек, из них восемь детей.