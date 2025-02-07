Волонтеры Победы Самарской области соберутся на выездном интенсиве

С 14 по 16 февраля в Самарской области состоится выездной интенсив "Готовы к Победам!" в целях подготовки координаторов и активистов местных отделений и общественных центров СамРО ВОД "Волонтеры Победы" к реализации комплекса мероприятий Года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Организатором мероприятия является Самарское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и министерства молодежной политики Самарской области.
В течение трех дней 60 участников — представителей 37 муниципальных образований Самарской области пройдут образовательную программу в части региональной подготовки проведения и реализации патриотических мероприятий с участием добровольцев в Год защитника отечества.
В рамках программы интенсива состоится круглый стол на тему "Актуальные вопросы патриотического воспитания молодежи: современные подходы и перспективы в год 80-летия победы в Великой Отечественной войне". На круглом столе планируется обсуждение планов на 2025 г., ключевых событий, специфику организации деятельности волонтеров.
В мероприятии примут участие представители аппарата Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" (Москва), а также координатор Федерального партийного проекта "Историческая память" в Самарской области — Сергей Рязанов и руководитель управления молодежной политики департамента молодежных проектов и программ министерства молодежной политики Самарской области — Анастасия Ходорева.
Движение "Волонтеры Победы" — одна из крупнейших добровольческих организаций России. Его участники занимаются сохранением исторической памяти, гражданско-патриотическим воспитанием и популяризацией изучения истории с помощью современных и интересных форматов. В Самарской области действует 37 местных отделений и 50 общественных центров гражданско-патриотического воспитания молодежи на базе образовательных учреждений.
Последние комментарии
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра