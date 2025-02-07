Волонтеры Победы Самарской области соберутся на выездном интенсиве

С 14 по 16 февраля в Самарской области состоится выездной интенсив "Готовы к Победам!" в целях подготовки координаторов и активистов местных отделений и общественных центров СамРО ВОД "Волонтеры Победы" к реализации комплекса мероприятий Года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Организатором мероприятия является Самарское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и министерства молодежной политики Самарской области.

В течение трех дней 60 участников — представителей 37 муниципальных образований Самарской области пройдут образовательную программу в части региональной подготовки проведения и реализации патриотических мероприятий с участием добровольцев в Год защитника отечества.

В рамках программы интенсива состоится круглый стол на тему "Актуальные вопросы патриотического воспитания молодежи: современные подходы и перспективы в год 80-летия победы в Великой Отечественной войне". На круглом столе планируется обсуждение планов на 2025 г., ключевых событий, специфику организации деятельности волонтеров.

В мероприятии примут участие представители аппарата Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" (Москва), а также координатор Федерального партийного проекта "Историческая память" в Самарской области — Сергей Рязанов и руководитель управления молодежной политики департамента молодежных проектов и программ министерства молодежной политики Самарской области — Анастасия Ходорева.

Движение "Волонтеры Победы" — одна из крупнейших добровольческих организаций России. Его участники занимаются сохранением исторической памяти, гражданско-патриотическим воспитанием и популяризацией изучения истории с помощью современных и интересных форматов. В Самарской области действует 37 местных отделений и 50 общественных центров гражданско-патриотического воспитания молодежи на базе образовательных учреждений.