В Тольятти госпитализировали молодую женщину, попавшую в автоаварию

В пятницу, 7 февраля, в 14:15 в Автозаводском районе Тольятти столкнулись две LADA - Granta и Vesta, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

22-летняя женщина за рулем LADA Granta двигалась по ул. Тополиной со стороны Южного шоссе в сторону улицы 70 лет Октября. В пути следования, поворачивая налево вне перекрестка, она столкнулась с LADA Vesta, которой управлял 48-летний мужчина, ехавший по "встречке".

В полиции сообщили, что женщину с места аварии госпитализировали.