В Тольятти произошло смертельное ДТП, погиб мужчина

В воскресенье, 9 февраля, в 13:15 в Тольятти в ДТП с двумя автомобилями разбился один из водителей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным 52-летний водитель Lada Granta двигался по ул. Революционной со стороны ул. Фрунзе в направлении Приморского бульвара. В пути следования в районе дома № 62 по ул. Революционной, выполняя разворот, он столкнулся с попутным Toyota Camry под управлением 27-летнего парня.
Водитель отечественного седана погиб. Водитель "Тойоты" за медицинской помощью не обращался. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!