В Тольятти произошло смертельное ДТП, погиб мужчина

В воскресенье, 9 февраля, в 13:15 в Тольятти в ДТП с двумя автомобилями разбился один из водителей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным 52-летний водитель Lada Granta двигался по ул. Революционной со стороны ул. Фрунзе в направлении Приморского бульвара. В пути следования в районе дома № 62 по ул. Революционной, выполняя разворот, он столкнулся с попутным Toyota Camry под управлением 27-летнего парня.

Водитель отечественного седана погиб. Водитель "Тойоты" за медицинской помощью не обращался. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.