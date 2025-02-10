Жителя Самары подозревают в убийстве сожительницы из ревности

В Самаре задержали 63-летнего местного жителя по подозрению в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, в феврале мужчина у себя дома выпивал с 42-летней сожительницей. Затем пара поссорилась на почве ревности, и самарец несколько раз ударил возлюбленную ножом. Женщина скончалась на месте.
Подозреваемого отправили под стражу.
Последние комментарии
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.