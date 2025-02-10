Жителя Самары подозревают в убийстве сожительницы из ревности

В Самаре задержали 63-летнего местного жителя по подозрению в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в феврале мужчина у себя дома выпивал с 42-летней сожительницей. Затем пара поссорилась на почве ревности, и самарец несколько раз ударил возлюбленную ножом. Женщина скончалась на месте.

Подозреваемого отправили под стражу.