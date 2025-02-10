Две женщины погибли под колесами поездов в Самаре

В понедельник, 10 февраля, в Самаре под колесами поездов погибли два человека. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Самарском следственном отделе на транспорте Центрального МСУТ СК РФ.
Один трагический случай произошел утром на 1117 км КбшЖД на девятом пикете на перегоне Смышляевка — Безымянка. Там на регулируемом пешеходном переходе смертельные травмы получила 65-летняя женщина.
Позже на 1101 км КбшЖД, на девятом пикете вблизи ж/д станции "Речная" под колесами поезда погибла 75-летняя женщина.
По каждому из указанных фактов проводятся доследственные проверки.
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