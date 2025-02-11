В Тольятти пропала 15-летняя девочка

В Тольятти пропала 15-летняя местная жительница Валерия Митрохина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

10 февраля она ушла из дома на ул. Ботанической и не вернулась.

Приметы пропавшей: на вид 15-16 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, светлые волосы до плеч, черно-белый маникюр, была одета в черную куртку ниже пояса, черные ботинки, при себе серо-зеленый рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, правоохранители просят сообщить в ДЧ У МВД России по Тольятти по тел. 8(8482) 93-40-05, 8(8482) 93-46-02 (дежурная часть) или по номеру телефона дежурного ОИОС ГУ МВД России по Самарской области - 89997010233.