Специальные условия на лизинг премиальных электромобилей и гибридов VOYAH в CARCADE

Компания CARCADE предлагает приобрести электромобили и гибриды премиального бренда VOYAH с прямой выгодой до 1,6 млн рублей. Корпоративная преференция действует на договоры, заключенные до 28 февраля 2025 года.

Специальные условия распространяются на лизинг моделей VOYAH в наличии или поставке, оформленных через официального представителя бренда на территории РФ. Привилегия по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также выгода влияет на расчёт стоимости полиса Каско и приводит к его снижению. Так, например, на электроседан PASSION EV LONG RANGE H53L действует выгода в размере 350 тыс. рублей, электрический кроссовер с увеличенным запасом хода FREE EVR SPORT EDITION H97 °C доступен со скидкой в размере 450 тыс. рублей, а на электровэн DREAM EV H56EV выгода достигает 1,6 млн рублей.

Интеллектуальные электромобили и гибриды VOYAH сочетают в себе премиальный уровень комфорта, запоминающийся дизайн, безупречную безопасность и передовые технические решения, направленные на защиту окружающей среды.

Кроме того, модели VOYAH FREE EVR и DREAM EVR входят в перечень субсидируемых ТС в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности". Субсидия достигает 35%, но не более 925 тыс. руб. с учётом НДС на единицу. Минимальный срок договора лизинга по программе возможен от 12 месяцев. Автомобиль должен быть новым, не бывшим на регистрационном учёте, в лизинге или в собственности физического лица, произведённым не ранее года, в котором предоставляется субсидия года и иметь электронный ПТС.

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. В рамках договора на новый автомобиль VOYAH клиентам компании доступны дополнительные продукты: сервис круглосуточной автопомощи на дорогах, скидки по топливной программе, возвратный лизинг, а также регистрация ТС в ГИБДД. Полный перечень доступных к приобретению транспортных средств и подробности предложения можно получить у финансовых консультантов CARCADE.

За индивидуальным графиком и подбором ТС обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или оставляйте заявку на сайте.