В минувшем году в Самарской области электрички перевезли более 8 млн пассажиров

В 2024 г. в Самарской области услугами пригородного железнодорожного транспорта воспользовалось 8,33 млн человек, что на 5% больше, чем в 2023 г. (7,92 млн человек). Перевозки пассажиров электричками осуществляет АО "Самарская пассажирская пригородная компания".

Для обеспечения работы пригородного железнодорожного транспорта ежегодно в бюджете Самарской области предусматривается финансирование для аренды инфраструктуры ОАО "РЖД", подвижного состава и оплаты работы персонала. Кроме того, областным бюджетом обеспечивается возможность доступной оплаты за проезд, а также льготной стоимости проезда для отдельных категорий граждан — студентов, школьников, граждан — получателей социальной услуги, членов семей участников СВО. Всего на организацию пригородного железнодорожного сообщения в 2024 г. направлено более 750 млн рублей.

По заказу правительства Самарской области пассажирские перевозки осуществлялись по семи направлениям: Самара — Сызрань, Самара — Похвистнево, Самара — Тольятти, Жигулевское Море — Отвага, Самара — 1236 км — Бузулук, Сызрань — Рачейка и Сызрань — Репьевка. Наибольший пассажиропоток зафиксирован в направлениях Сызрани (3,18 млн человек), Тольятти (2,76 млн человек) и Похвистнево (2,22 млн человек).

Скоростными поездами "Ласточка" в предыдущем году воспользовалось 1,53 млн человек, из которых 1,18 млн в направлении Тольятти, 215,7 тыс. человек в направлении Жигулевска и 133,7 тыс. человек в направлении Сызрани.

Развитие пригородных железнодорожных пассажирских перевозок — одна из приоритетных задач транспортной отрасли региона. Так, 13 января 2025 г. по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, до станции Новокуйбышевская продлено движение скоростного электропоезда "Ласточка", ранее следующего по маршруту Тольятти — Самара. Также ведется работа по замене устаревшего подвижного состава. В 2025 г. в рамках этой задачи запланирован ввод в эксплуатацию электропоезда нового поколения типа ЭП2Д составностью 4 вагона для курсирования в направлении Самара — Похвистнево.