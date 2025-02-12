В минувшем году в Самарской области электрички перевезли более 8 млн пассажиров

В 2024 г. в Самарской области услугами пригородного железнодорожного транспорта воспользовалось 8,33 млн человек, что на 5% больше, чем в 2023 г. (7,92 млн человек). Перевозки пассажиров электричками осуществляет АО "Самарская пассажирская пригородная компания".
Для обеспечения работы пригородного железнодорожного транспорта ежегодно в бюджете Самарской области предусматривается финансирование для аренды инфраструктуры ОАО "РЖД", подвижного состава и оплаты работы персонала. Кроме того, областным бюджетом обеспечивается возможность доступной оплаты за проезд, а также льготной стоимости проезда для отдельных категорий граждан — студентов, школьников, граждан — получателей социальной услуги, членов семей участников СВО. Всего на организацию пригородного железнодорожного сообщения в 2024 г. направлено более 750 млн рублей.
По заказу правительства Самарской области пассажирские перевозки осуществлялись по семи направлениям: Самара — Сызрань, Самара — Похвистнево, Самара — Тольятти, Жигулевское Море — Отвага, Самара — 1236 км — Бузулук, Сызрань — Рачейка и Сызрань — Репьевка. Наибольший пассажиропоток зафиксирован в направлениях Сызрани (3,18 млн человек), Тольятти (2,76 млн человек) и Похвистнево (2,22 млн человек).
Скоростными поездами "Ласточка" в предыдущем году воспользовалось 1,53 млн человек, из которых 1,18 млн в направлении Тольятти, 215,7 тыс. человек в направлении Жигулевска и 133,7 тыс. человек в направлении Сызрани.
Развитие пригородных железнодорожных пассажирских перевозок — одна из приоритетных задач транспортной отрасли региона. Так, 13 января 2025 г. по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, до станции Новокуйбышевская продлено движение скоростного электропоезда "Ласточка", ранее следующего по маршруту Тольятти — Самара. Также ведется работа по замене устаревшего подвижного состава. В 2025 г. в рамках этой задачи запланирован ввод в эксплуатацию электропоезда нового поколения типа ЭП2Д составностью 4 вагона для курсирования в направлении Самара — Похвистнево.
Последние комментарии
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!