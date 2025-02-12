Под Самарой девушка на прогулке проткнула ногу арматурой

В среду, 12 февраля, в Красноярском районе Самарской области на прогулке пострадала 18-летняя девушка. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
В районе с. Малая Царевщина девушка гуляла по горе и повредила ногу. Среди камней она наступила на доску с куском арматуры и проткнула стопу.
Спасатели на месте оказали пострадавшей доврачебную помощь, обрезали куски арматуры и освободили ногу. Затем девушку спустили с горы и передали "скорой помощи".
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