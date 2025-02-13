Пожар повышенной сложности произошел в селе под Тольятти

Во вторник, 11 февраля, в 15:49, загорелся дом в с. Жигули Ставропольского района Самарской области. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Площадь пожара составила 120 кв. м, существовала угроза распространения огня на соседние здания. Пострадавших нет.
Пожару присвоили повышенный ранг сложности. На тушение направили сотрудников ПСЧ № 147 и 152 ПСО № 30, добровольную пожарную команду с. Жигули, и огнеборцев из ГУ МЧС России по Самарской области. Пожар удалось ликвидировать в 0:30. Причину возгорания устанавливают.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !