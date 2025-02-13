Пожар повышенной сложности произошел в селе под Тольятти

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Во вторник, 11 февраля, в 15:49, загорелся дом в с. Жигули Ставропольского района Самарской области. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"