16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экс-министр транспорта Иван Пивкин ознакомился с обвинением Пенсионерка из Отрадного перевела мошенникам 200 тысяч рублей, поверив, что деньги фальшивые В гаражах Жигулевска задержали судимого тольяттинца, который делал "закладки" в снегу Водитель автобуса согласился поучаствовать в мошенничестве за 10 тысяч рублей и получил срок В Самаре заседание суда закончилось хулиганской потасовкой

Преступления Происшествия

Экс-министр транспорта Иван Пивкин ознакомился с обвинением

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 199
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Теперь уже бывший министр транспорта Самарской области Иван Пивкин на этой неделе ознакомился с обвинительным заключением. Предполагается, что после этого прокуратура, согласно процедуре, должна утвердить обвинительное заключение и направить уголовное дело в суд.

Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

По информации источника Волга Ньюс, знакомого с расследованием, Ивану Пивкину вменяют в вину превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). При этом показания на него дал бывший коллега Александр Николаев (сам он уже выслушал приговор). Известно, что Николаев после своего задержания стал сотрудничать со следствием и рассказывать о работе теперь уже бывшего губернатора Дмитрия Азарова, вице-губернатора (в тот период) Виктора Кудряшова, а также главы минтранса Ивана Пивкина.

По версии следствия, Пивкин мог для повышения своего авторитета давать подряды на строительство дорог "своим" подрядчикам. В частности, упоминается эпизод с компанией под названием "Амонд" (компанию с аналогичным названием связывают с бизнесменом по фамилии Хугаев). По другой версии, на одной из встреч Николаев спросил Пивкина, не хочет ли тот рассмотреть "Амонд" для работы, с чего будто бы и могло начаться сотрудничество.

Напомним, ранее на тот момент депутат Госдумы Александр Хинштейн упоминал о возможном существовании в регионе коррупционного картеля, когда к торгам не допускают "не своих" подрядчиков.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 08:47 В Тольятти полицейским пришлось устроить погоню за угонщиком

Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2