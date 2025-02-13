Тархан Джабраилов назначен замминистра финансов Самарской области

Член совета директоров "Крыльев Советов", глава благотворительного фонда "Служение людям" Тархан Джабраилов назначен заместителем министра финансов Самарской области. Об этом сообщили источники "Волга Ньюс" в правительстве региона.

По данным собеседников, Джабраилов не назначен на чье-то место, а пришел на свободную должность.

О Тархане Джабраилове известно, что в июне 2024 г. он учредил в Самаре и возглавил благотворительный фонд "Служение людям". "Я попросил, чтобы у нас появился фонд добрых дел. Он в целом будет обеспечивать необходимые направления по всем категориям нуждающихся", - говорил про этот фонд губернатор Вячеслав Федорищев на встрече с участниками СВО в июле прошлого года.

Также Джабраилов занимался продвижением инициированного губернатором общественного движения "Чистый спорт". В январе этого года он вошел в совет директоров "Крыльев Советов".

По данным ИАС Seldon.Basis, до 31 января Джабраилов числился гендиректором московского ООО "ДМ-Групп" с выручкой по итогам 2023 г. в 1,4 млн руб. и балансом в 9 млн рублей. Видом деятельности компании указана аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.