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Тархан Джабраилов назначен замминистра финансов Самарской области

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Член совета директоров "Крыльев Советов", глава благотворительного фонда "Служение людям" Тархан Джабраилов назначен заместителем министра финансов Самарской области. Об этом сообщили источники "Волга Ньюс" в правительстве региона.

По данным собеседников, Джабраилов не назначен на чье-то место, а пришел на свободную должность.

О Тархане Джабраилове известно, что в июне 2024 г. он учредил в Самаре и возглавил благотворительный фонд "Служение людям". "Я попросил, чтобы у нас появился фонд добрых дел. Он в целом будет обеспечивать необходимые направления по всем категориям нуждающихся", - говорил про этот фонд губернатор Вячеслав Федорищев на встрече с участниками СВО в июле прошлого года.

Также Джабраилов занимался продвижением инициированного губернатором общественного движения "Чистый спорт". В январе этого года он вошел в совет директоров "Крыльев Советов".

По данным ИАС Seldon.Basis, до 31 января Джабраилов числился гендиректором московского ООО "ДМ-Групп" с выручкой по итогам 2023 г. в 1,4 млн руб. и балансом в 9 млн рублей. Видом деятельности компании указана аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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