В суд ушло дело экс-главы сельского поселения Борского района, обвиняемого в мошенничестве на 1,9 млн рублей

Прокуратура Борского района Самарской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главы сельского поселения, который обвиняется в мошенничестве на 1,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Напомним, в октябре 2024 года в Самарской области возбудили уголовное дело в отношении главы одного из сельских поселений Борского района по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
По версии следствия, в марте 2015 года чиновник фиктивно трудоустроил знакомого на должность водителя в администрации поселения. При этом фактически этот сотрудник не работал, а банковской картой, на которую приходила зарплата, пользовался сам глава поселения. С апреля 2015 г. по август 2024 г. подозреваемый незаконно получил свыше 1,9 млн рублей.
Сейчас уголовное дело направлено в Богатовский районный суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
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