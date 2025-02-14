Жителя Самары обвиняют в серийном обмане пенсионеров

В Кировский районный суд Самары отправили уголовное дело местного жителя, которого обвиняют в серии телефонных мошенничеств. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в апреле 2024 г. самарец договорился с незнакомцами об участии в мошенничестве. Он позвонил пенсионерке под видом врача и сказал, что ее дочь упала с лестницы и серьезно пострадала. Мужчина убедил жертву, что нужны деньги на операцию, а затем забрал у нее 400 тыс. рублей.

На следующий день подозреваемый позвонил другой пенсионерке, но на этот раз представился следователем. В этой истории дочь жертвы устроила ДТП, в котором пострадала беременная. У потерпевшей удалось выманить 620 тыс. рублей.

Во время следствия выяснилось, что на счету самарца еще шесть аналогичных преступлений.

Уголовное дело соучастников, личности которых не удалось установить, выделили в отдельное производство.