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Победители конкурса студенческих работ по международным отношениям пройдут стажировку в Минэке региона

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В областном Правительстве прошло награждение участников конкурса студенческих работ по темам, связанным с международными отношениями. Будущие дипломаты изучали социально-экономический потенциал регионов иностранных государств и анализировали возможность их сотрудничества с Самарской областью.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Организатором конкурса SamInter выступает областное минэкономразвития и Региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений им. Примакова, созданный на базе Самарского университета.

В Самарской области сегодня создаются все условия, чтобы инициативные и талантливые молодые ребята после окончания учебы оставались жить и работать в регионе, реализуя весь свой потенциал на благо родного края. На эту задачу неоднократно обращал внимание губернатор Вячеслав Федорищев.

Финалистами конкурса SamInter в этом году стали 10 студентов из Самарского университета, СГЭУ, СФ МГПУ и СГСПУ. Лучшими эксперты признали четыре работы, авторы которых получат возможность пройти стажировку в минэкономразвития региона.

"Благодаря таким конкурсам мы вовлекаем талантливую молодежь в научную деятельность, в проекты по развитию региона и страны в целом. Кроме того, это отличная возможность усилить региональную команду молодыми кадрами, готовыми после окончания вузов делиться свежим взглядом, новыми идеями по самым разным направлениям нашей работы", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов.

В число победителей конкурса вошла студентка 4 курса СГЭУ Эльвира Алиева с работой "Направление цифровой трансформации в экономическом сотрудничестве России и стран АСЕАН: региональный уровень".

Межрегиональное сотрудничество России и стран АСЕАН и перспективы для Самарской области изучила студентка 2 курса Самарского университета Анастасия Еремина, а развитие международных связей Самарской области с бразильским штатом Сан-Паулу в своем исследовании описала студентка 2 курса Самарского университета София Макогон.

"Благодарим организаторов за возможность участия, было очень интересно находить регионы дружественных стран и конкретные сферы, в которых Самарская область могла бы взаимодействовать с ними. В качестве темы своей работы я выбрала штат Сан-Паулу, который в Бразилии является центром аэрокосмической и авиастроительной отраслей. Думаю, это могло бы стать направлением взаимовыгодного сотрудничества", — подчеркнула София Макогон.

Еще одна победительница, студентка 3 курса СГЭУ Эльмира Еникеева, представила на конкурс работу "Проблемы и пути расширения экспорта продукции АО "АВТОВАЗ" в страны Латинской Америки".

"Вы — люди, которым небезразлична своя судьба и судьба своей страны. У вас есть возможность менять отношения нашей страны на международной арене к лучшему. И я уверен, что у вас все получится", — обратился к финалистам конкурса представитель Министерства иностранных дел в Самаре Алексей Чупахин.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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