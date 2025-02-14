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ДТП Происшествия

В лобовом столкновении трех легковушек в Тольятти погиб человек

ТОЛЬЯТТИ. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 14 февраля, в 18:40 в Тольятти на Комсомольском шоссе в столкновении трех автомобилей погиб человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: Прокуратура Самарской области

По предварительным данным, водитель Lada Granta допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло касательное столкновение с автомобилем JAC, после которого отечественный автомобиль столкнулся с Lada Priora.

Водитель Lada Granta скончался, а его пассажиры - девушка и молодой человек - получили травмы. Также были госпитализированы водитель и пассажиры Lada Priora: 31-летняя женщина и 8-месячный ребёнок.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

"Организована прокурорская проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Ход доследственной проверки взят прокуратурой района на контроль", - сообщает прокуратура Самарской области.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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