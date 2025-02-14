В лобовом столкновении трех легковушек в Тольятти погиб человек

В пятницу, 14 февраля, в 18:40 в Тольятти на Комсомольском шоссе в столкновении трех автомобилей погиб человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным, водитель Lada Granta допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло касательное столкновение с автомобилем JAC, после которого отечественный автомобиль столкнулся с Lada Priora.
Водитель Lada Granta скончался, а его пассажиры - девушка и молодой человек - получили травмы. Также были госпитализированы водитель и пассажиры Lada Priora: 31-летняя женщина и 8-месячный ребёнок.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
"Организована прокурорская проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Ход доследственной проверки взят прокуратурой района на контроль", - сообщает прокуратура Самарской области.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!