В лобовом столкновении трех легковушек в Тольятти погиб человек

В пятницу, 14 февраля, в 18:40 в Тольятти на Комсомольском шоссе в столкновении трех автомобилей погиб человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, водитель Lada Granta допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло касательное столкновение с автомобилем JAC, после которого отечественный автомобиль столкнулся с Lada Priora.

Водитель Lada Granta скончался, а его пассажиры - девушка и молодой человек - получили травмы. Также были госпитализированы водитель и пассажиры Lada Priora: 31-летняя женщина и 8-месячный ребёнок.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

"Организована прокурорская проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Ход доследственной проверки взят прокуратурой района на контроль", - сообщает прокуратура Самарской области.