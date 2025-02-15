Под Тольятти съехала в кювет Lada Granta

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В пятницу, 14 февраля, в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП на дороге Тольятти — Ташелка. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области