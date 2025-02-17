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Музеи и выставки Культура

В "ЗИМ Галерее" откроется выставка художницы Кристины Кривцовой

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 21 февраля, в 16:00 культурный центр "ЗИМ Галерея" совместно с Gallery 419 представят персональную выставку Кристины Кривцовой "Сон, в котором я живу" (16+). Вход свободный.

Кристина Кривцова — молодая самарская художница, выпускница Самарского государственного архитектурно-строительного университета. Участвовала в выставках Союза художников России (2019-2024), Gallery 419, в социальном выставочном проекте "Невидимая Самара" (2023), проектах "Павильон" (выставка-переосмысление русского павильона на 60-й Венецианской биеннале, 2024) и "Окраина" (при поддержке фонда культурных инициатив "Благо незримое", 2024).

Выставка "Сон, в котором я живу" — это исследование мира дуальности. Художница задает безмолвный вопрос: "Чем отличается реальность от сновидения?". Автор переводит язык подсознания на язык материи при помощи света и тени в живописи, а также керамических объектов. Она придает форму и читаемый образ неуловимым чувствам. Символы и метафоры становятся ключами к разгадкам внутренних состояний: тех, что проявлены и приняты, и тех, что скрыты даже от самого автора.

Следуя по маршруту выставки "Сон, в котором я живу", зритель получает возможность познать язык, на котором говорит его бессознательное, и разгадать содержание собственных жизненных смыслов.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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