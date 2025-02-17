Тольяттинец унес из пункта выдачи заказов чужую шубу и продал ее

В Тольятти задержали 40-летнего судимого местного жителя, который вынес из ПВЗ коробку с чужим заказом, в котором оказалась шуба. Преступника смогли вычислить по камерам, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Инцидент произошел в ноябре прошлого года в Центральном районе Тольятти. В полицию обратилась сотрудница одного из ПВЗ и рассказала, что со стойки выдачи пропала коробка с женской шубой.
Правоохранители по камерам вычислили подозреваемого и установили, что к хищению может быть причастен ранее судимый за имущественное преступление 40-летний местный житель. Его доставили в участок и опросили. Тот признал вину и пояснил, что продал шубу прохожему, а деньги потратил на себя.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы