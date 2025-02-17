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Преступления Происшествия

Тольяттинец унес из пункта выдачи заказов чужую шубу и продал ее

ТОЛЬЯТТИ. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти задержали 40-летнего судимого местного жителя, который вынес из ПВЗ коробку с чужим заказом, в котором оказалась шуба. Преступника смогли вычислить по камерам, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в Центральном районе Тольятти. В полицию обратилась сотрудница одного из ПВЗ и рассказала, что со стойки выдачи пропала коробка с женской шубой.

Правоохранители по камерам вычислили подозреваемого и установили, что к хищению может быть причастен ранее судимый за имущественное преступление 40-летний местный житель. Его доставили в участок и опросили. Тот признал вину и пояснил, что продал шубу прохожему, а деньги потратил на себя.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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