Тольяттинец унес из пункта выдачи заказов чужую шубу и продал ее

В Тольятти задержали 40-летнего судимого местного жителя, который вынес из ПВЗ коробку с чужим заказом, в котором оказалась шуба. Преступника смогли вычислить по камерам, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в Центральном районе Тольятти. В полицию обратилась сотрудница одного из ПВЗ и рассказала, что со стойки выдачи пропала коробка с женской шубой.

Правоохранители по камерам вычислили подозреваемого и установили, что к хищению может быть причастен ранее судимый за имущественное преступление 40-летний местный житель. Его доставили в участок и опросили. Тот признал вину и пояснил, что продал шубу прохожему, а деньги потратил на себя.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".