Компания "Т Плюс" напомнила о правилах безопасности вблизи энергообъектов

Самарский филиал "Т Плюс" сообщил жителям региона о необходимости соблюдать осторожность при нахождении вблизи объектов теплосетевой инфраструктуры. В связи с похолоданием температура воды в трубопроводах достигает высоких значений и может представлять угрозу жизни и здоровью в случае возможных инцидентов.
В городах присутствия "Т Плюс" в Самарской области тепломагистрали и люки тепловых камер расположены вдоль домов и автомобильных дорог, есть точки пересечения пешеходных маршрутов с подземными коммуникациями. В связи с этим важно соблюдать простые правила безопасности в городе.
- Не наступайте на крышки люков!
- Не паркуйте автотранспорт в охранных зонах тепловых сетей!
- Не пытайтесь проехать или пройти места парения!
- Будьте особо внимательны близи ограждений мест производства ремонтных работ!
- Не допускайте детских игр рядом с трубопроводами теплоснабжения, тепловыми камерами, теплопунктами и другими опасными объектами!
Последние комментарии
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут