Компания "Т Плюс" напомнила о правилах безопасности вблизи энергообъектов

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Самарский филиал "Т Плюс" сообщил жителям региона о необходимости соблюдать осторожность при нахождении вблизи объектов теплосетевой инфраструктуры. В связи с похолоданием температура воды в трубопроводах достигает высоких значений и может представлять угрозу жизни и здоровью в случае возможных инцидентов.