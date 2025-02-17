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Государство и Бизнес Экономическая политика

Новые инвесторы планируют реализовать в Самарской области проекты на 6,5 млрд рублей

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В областном правительстве состоялось очередное заседание рабочей группы по инвестиционным проектам под председательством врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Ее участники рассмотрели презентации двух новых инвесторов. Один из инвесторов намерен построить в регионе объекты придорожного сервиса, расположенные на маршруте международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай". Общий объем инвестиций в проект составит 550 млн рублей. Вторая компания-инвестор намерена реализовать инвестпроект в сфере сельского хозяйства и направить на эти цели более 6 млрд рублей.

"Самарская область интересна инвесторам в самых разных отраслях. На очередном заседании рабочей группы рассмотрели два новых проекта, общий объем инвестиций в которые превышает 6,5 млрд рублей. Единогласно решили вынести эти проекты на рассмотрение комитета по инвестклимату под председательством губернатора В.А.Федорищева. Каждый проект несет в себе колоссальный эффект для региона: развитие социальной инфраструктуры, конкуренция частных компаний за кадры, создание условий для молодежи и в конечном итоге - улучшение качества жизни наших граждан", - акцентировал Дмитрий Богданов.

Рабочая группа создана для отбора проектов, которым необходимо оказать соответствующую поддержку, предусмотренную региональным законодательством: предоставление льгот, мер поддержки, земельных участков без торгов взамен на инвестиции в ключевых отраслях экономики.

По итогам обсуждения каждому из проектов будет присвоен куратор со стороны профильного министерства и органа местного самоуправления, а также оказана необходимая консультационная поддержка со стороны Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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