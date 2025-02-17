Новые инвесторы планируют реализовать в Самарской области проекты на 6,5 млрд рублей

В областном правительстве состоялось очередное заседание рабочей группы по инвестиционным проектам под председательством врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.
Ее участники рассмотрели презентации двух новых инвесторов. Один из инвесторов намерен построить в регионе объекты придорожного сервиса, расположенные на маршруте международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай". Общий объем инвестиций в проект составит 550 млн рублей. Вторая компания-инвестор намерена реализовать инвестпроект в сфере сельского хозяйства и направить на эти цели более 6 млрд рублей.
"Самарская область интересна инвесторам в самых разных отраслях. На очередном заседании рабочей группы рассмотрели два новых проекта, общий объем инвестиций в которые превышает 6,5 млрд рублей. Единогласно решили вынести эти проекты на рассмотрение комитета по инвестклимату под председательством губернатора В.А.Федорищева. Каждый проект несет в себе колоссальный эффект для региона: развитие социальной инфраструктуры, конкуренция частных компаний за кадры, создание условий для молодежи и в конечном итоге - улучшение качества жизни наших граждан", - акцентировал Дмитрий Богданов.
Рабочая группа создана для отбора проектов, которым необходимо оказать соответствующую поддержку, предусмотренную региональным законодательством: предоставление льгот, мер поддержки, земельных участков без торгов взамен на инвестиции в ключевых отраслях экономики.
По итогам обсуждения каждому из проектов будет присвоен куратор со стороны профильного министерства и органа местного самоуправления, а также оказана необходимая консультационная поддержка со стороны Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.
Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?