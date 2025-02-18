Галерея "Заварка" проведет дрейф-прогулку "На краю города"

В субботу, 22 февраля, в 14:00 пройдет дрейф-прогулка "На краю города" (12+) от музея-галереи "Заварка".

Место, где находится "Заварка", на рубеже XIX–XX веков было окраиной Самары, границей между городом и деревней, где наиболее явно ощущалось их взаимопроникновение. Участники дрейфа будут исследовать это пространство в современности. Вместе со старшим научным сотрудником музея, фотографом и художником Кириллом Гуровым они пройдутся по улицам и прочувствуют психогеографию этих мест.

Какие чувства и ассоциации вызывает эта локация? На какие мысли и воспоминания наталкивает? Используя книжечку-бродилку, созданную специально к прогулке, участники будут выполнять задания и записывать свои впечатления, рисовать и фантазировать. Дрейф поможет взглянуть на город под другим, менее привычным углом и получить новые ощущения от знакомых улиц.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке. Место встречи — холл музея-галереи "Заварка" (ул. Самарская, 207а).