В Тольятти поймали наркосадоводов

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В Тольятти отправили под стражу двоих безработных местных жителей 41 и 38 лет, которых подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области