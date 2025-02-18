В Тольятти поймали наркосадоводов

В Тольятти отправили под стражу двоих безработных местных жителей 41 и 38 лет, которых подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Их задержали на ул. Лизы Чайкиной. В принадлежащих задержанным складских помещениях нашли 304 куста конопли в горшках с два мешка с 1,4 кг высушенного вещества. По версии следствия, тольяттинцы выращивали запрещенное растение на продажу, а сбывать планировали через тайники.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы