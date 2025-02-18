Пожар унес жизни двух человек в Борском районе Самарской области

В понедельник, 17 февраля, в 19:46, загорелся дом в с. Усманка Борского района Самарской области. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Огонь распространился на 65 кв. м. В результате погибли два человека, еще один пострадал.
На месте происшествия работали два пожарных расчета ПСЧ № 134 ПСО № 48 и добровольная пожарная команда с. Таволжанка. Пожар ликвидировали в 23:23.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !