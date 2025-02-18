Пожар унес жизни двух человек в Борском районе Самарской области

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В понедельник, 17 февраля, в 19:46, загорелся дом в с. Усманка Борского района Самарской области. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"