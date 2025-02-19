На трассе под Самарой в движении загорелась фура с картонными коробками

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В среду, 19 февраля, в Большечерниговском районе в движении загорелась фура, груженая картонными коробками, сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".