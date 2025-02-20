Самарские спортсмены завоевали медали на первенстве России по гиревому спорту

В Новосибирске завершилось первенство России по гиревому спорту. Самарские спортсмены привезли с соревнований медали, передает пресс-служба регионального министерства спорта.

Две золотые медали завоевал Михаил Микряков. Он стал двукратным победителем первенства. Среди юношей он показал лучшие результаты в дисциплинах "двоеборье" и "длинный цикл".

Дарина Федосеева выиграла серебро в упражнении "рывок с гирями 16 кг" с результатом 184 подъема.

Полина Гребнева взяла бронзу в длинном цикле.