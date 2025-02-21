По зову сердца: бизнес Самарской области помогает российским военным в зоне СВО

Самарская компания "VESKO" занимается поставками промышленного оборудования, комплектующих, спецтехники для российских производств. География контактов с каждым годом расширяется: сегодня компания активно сотрудничает и с предприятиями из соседней Беларуси.

"Мы поставляем преимущественно инновационное оборудование для того, чтобы наши предприятия развивались и как можно быстрее наращивали импортозамещение. Работаем также с аэропортами по всей стране. Мы комплектуем их начиная от сидений в зале ожидания до тягачей, которые перемещают самолеты", — рассказывает основатель, директор ГК "VESKO" Виталий Евтушенко.

Открытое представительство в Китае существенно ускоряет процессы, связанные с ввозом оборудования. Ко всем трудностям в нынешней экономической ситуации, отмечает Евтушенко, удалось приспособиться и продолжить развитие предприятия.

Активно включились сотрудники предприятия и в работу по поддержке российских военнослужащих. С самого начала специальной военной операции начали помогать воинским частям и спецподразделениям.

"Помогали нашим ребятам с экипировкой, теплой одеждой, оборудованием. Сейчас по мере сил и возможностей тоже помогаем разным структурам, таким, как наш фонд "Звезда и Лира", — отмечает Виталий Евтушенко.

Для военнослужащих эта помощь — спасение жизни, а для сотрудников предприятия — спасение души, добавляет руководитель. Об объемах поддержки ярко говорят благодарственные письма от командиров воинских частей и специальных подразделений, а также отзывы от самих солдат.

В Самарской области реализуется широкий спектр мер поддержки участников СВО. Это в том числе помощь ветеранам СВО, готовым открыть свое дело.

По инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, в регионе постоянно расширяется перечень инструментов поддержки для участников СВО и их семей. Всего в губернии действует более 40 мер поддержки военнослужащих. По инициативе губернатора с 24 февраля начнут действовать новые региональные выплаты от 2,1 млн рублей до 3,6 млн рублей при заключении контракта с Министерством обороны РФ.

"И это все дополнительно к федеральным выплатам. Будем профессионально помогать нашей армии, приглашать на службу опытных офицеров и мужчин, заслуживших уважение своих однополчан", — отметил в своем ТГ-канале Вячеслав Федорищев.

Меры поддержки ветеранов СВО также реализует Минэкономразвития региона. Для этого необходимо обратиться в региональный центр "Мой бизнес", где предоставляют бесплатную информационную и консультационную поддержку всем, кто планирует открыть свое дело.

"Региональный Гарантийный фонд предоставляет минимальные проценты по микрозаймам и отсрочки. Приоритетные условия для ветеранов СВО предусмотрены при участии в конкурсе грантов", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". По всем вопросам, связанным с открытием и развитием своего дела, необходимо обращаться в региональный центр "Мой бизнес", по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.