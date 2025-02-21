Восстановлено водоснабжение 12 домов в Промышленном районе Самары

В пятницу, 21 февраля в 18:12 пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области сообщила, что восстановлено холодное водоснабжение потребителей 12 многоквартирных домов в Промышленном районе в Самаре.

Напомним, водоснабжение потребителей было отключено из-за коммунальной аварии - утечки на трубопроводе диаметром 300 мм по ул. Ново-Садовой, 212а. Информация об аварии поступила в МЧС в 6:20 утра. По данными МЧС, водоснабжение социально значимых объектов нарушено не было.