В Советском районе Самары молодой водитель сбил стоящего на обочине пешехода

В пятницу, 21 февраля, на ул. Средне-Садовой 18-летний водитель ВАЗ-21101 сбил стоявшего на обочине 73-летнего мужчину, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что ДТП произошло в 21:00 напротив дома №135 по ул. Средне-Садовой. Водитель ВАЗа не выбрал скорость, позволяющую вести контроль за движением машины, не справился с рулевым управлением и выехал на обочину.

Пешеходу назначено амбулаторное лечение.