"Крылья Советов" уступили ЦСКА в контрольном матче

В субботу, 22 февраля, ФК "Крылья Советов" проиграл московскому ЦСКА в контрольном матче со счетом 2:4. Игра прошла в Турции. Результаты встречи опубликованы на сайте самарской команды.

На шестой минуте счет открыл полузащитник ЦСКА Иван Обляков. На 21-й минуте нападающий москвичей Тамерлан Мусаев увеличил их преимущество. Спустя пять минут защитник армейцев Келлвен закатил мяч в свои ворота. На 30-й минуте самарцам забил форвард московского клуба Секу Койта. Четвертый мяч в ворота волжан на 65-й минуте отправил нападающий Артем Шуманский. На 77-й минуте вернувшийся в "Крылья" Антон Зиньковский отыграл для самарцев второй мяч.

Уже вечером "Крылья Советов" сыграют с "Челябинском".