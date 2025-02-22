"Крылья Советов" уступили ЦСКА в контрольном матче

В субботу, 22 февраля, ФК "Крылья Советов" проиграл московскому ЦСКА в контрольном матче со счетом 2:4. Игра прошла в Турции. Результаты встречи опубликованы на сайте самарской команды.
На шестой минуте счет открыл полузащитник ЦСКА Иван Обляков. На 21-й минуте нападающий москвичей Тамерлан Мусаев увеличил их преимущество. Спустя пять минут защитник армейцев Келлвен закатил мяч в свои ворота. На 30-й минуте самарцам забил форвард московского клуба Секу Койта. Четвертый мяч в ворота волжан на 65-й минуте отправил нападающий Артем Шуманский. На 77-й минуте вернувшийся в "Крылья" Антон Зиньковский отыграл для самарцев второй мяч.
Уже вечером "Крылья Советов" сыграют с "Челябинском".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.