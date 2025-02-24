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В Самарской области выделили 850 млн рублей на организацию работы камер, фиксирующих нарушения ПДД Петр Дубянский: "У племзавода "Дружба" отличные предпосылки для развития" По продаже стадиона "Буревестник" возбуждено уголовное дело В Самаре около ТТУ планируют новый ЖК В Самарской области растет число продавцов на маркетплейсах

Экономика и бизнес

В Самарской области выделили 850 млн рублей на организацию работы камер, фиксирующих нарушения ПДД

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области подыскивает подрядчика, который будет в течение 2025 г. предоставлять услуги по передаче информации, полученной с дорожных камер, о нарушении ПДД на территории региона. На эти цели выделяют 857,3 млн рублей.

По условиям контракта, подрядчик должен предоставлять услуги по передаче данных, полученных с помощью разных типов камер: стационарных, передвижных и мобильных. Информация о нарушении автомобилями ПДД будет фиксироваться, независимо от формы собственности и значения дорог.

Согласно техзаданию, всего предстоит обслуживать 1053 видеокамеры: 532 единицы — первый тип комплексов (проезд перекрестка и пересечение стоп-линии на красный сигнал светофора, выезд на полосу для встречного движения — движение по выделенной полосе (обочине), нарушение правил пользования внешними световыми приборами, нарушение правил маневрирования); 491 камера — второй тип комплексов (превышение разрешенной скорости движения, выезд на полосу для встречного движения и движение по выделенной полосе (обочине); 30 камер, фиксирующих превышение разрешенной скорости движения, выезд на полосу для встречного движения и движение по выделенной полосе (обочине).

Победителя торгов определят после 12 марта, срок исполнения контракта — до 30 октября 2025 г.

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