В Самарской области выделили 850 млн рублей на организацию работы камер, фиксирующих нарушения ПДД

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области подыскивает подрядчика, который будет в течение 2025 г. предоставлять услуги по передаче информации, полученной с дорожных камер, о нарушении ПДД на территории региона. На эти цели выделяют 857,3 млн рублей.
По условиям контракта, подрядчик должен предоставлять услуги по передаче данных, полученных с помощью разных типов камер: стационарных, передвижных и мобильных. Информация о нарушении автомобилями ПДД будет фиксироваться, независимо от формы собственности и значения дорог.
Согласно техзаданию, всего предстоит обслуживать 1053 видеокамеры: 532 единицы — первый тип комплексов (проезд перекрестка и пересечение стоп-линии на красный сигнал светофора, выезд на полосу для встречного движения — движение по выделенной полосе (обочине), нарушение правил пользования внешними световыми приборами, нарушение правил маневрирования); 491 камера — второй тип комплексов (превышение разрешенной скорости движения, выезд на полосу для встречного движения и движение по выделенной полосе (обочине); 30 камер, фиксирующих превышение разрешенной скорости движения, выезд на полосу для встречного движения и движение по выделенной полосе (обочине).
Победителя торгов определят после 12 марта, срок исполнения контракта — до 30 октября 2025 г.
Последние комментарии
Самое дешевое и простое строительство нужно добавлять всегда. Мягкие грунты, мелкое заложение. Ни как в Екатеринбурге каком-нибудь. Или в Питере. В Самаре низкая себестоимость, технологическая простота.
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.