Полиция Тольятти устроила облаву на наркопритон

Жители Тольятти обратились в полицию Комсомольского района с жалобой. По их словам, ранее судимый за продажу наркотиков и содержание притона 39-летний мужчина вновь организовал наркопритон в однокомнатной квартире на ул. Механизаторов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители с понятыми выехали на место, обнаружили и изъяли оттуда одноразовые шприцы, стеклянные колбы и другие предметы для приготовления и употребления наркотиков.

Задержанный пояснил, что сам является наркозависимым и безработным, поэтому "за дозу" разрешал знакомым собираться у него дома для потребления запрещенных веществ.

В отношении тольяттинца возбудили уголовное дело по статье "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".