Полиция Тольятти устроила облаву на наркопритон

Жители Тольятти обратились в полицию Комсомольского района с жалобой. По их словам, ранее судимый за продажу наркотиков и содержание притона 39-летний мужчина вновь организовал наркопритон в однокомнатной квартире на ул. Механизаторов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Правоохранители с понятыми выехали на место, обнаружили и изъяли оттуда одноразовые шприцы, стеклянные колбы и другие предметы для приготовления и употребления наркотиков.
Задержанный пояснил, что сам является наркозависимым и безработным, поэтому "за дозу" разрешал знакомым собираться у него дома для потребления запрещенных веществ.
В отношении тольяттинца возбудили уголовное дело по статье "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы