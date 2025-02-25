После вмешательства прокуратуры в Самарской области погасили более 171 млн руб. долгов по зарплате

Прокуратура Самарской области озвучила статистику обращений о нарушении трудовых прав за 2024 год.
Так, в надзорное ведомство поступило 3739 обращений, из которых было удовлетворено 1952, то есть примерно каждая вторая жалоба. Таким образом, были восстановлены трудовые права более 17 тыс. жителей области, из них 12 тыс. граждан выплачена задержанная зарплата.
Люди обращались за помощью по вопросам невыплаты зарплаты и выходного пособия. Также прокуроры реагировали на отсутствие официально заключенных трудовых отношений, работодателей привлекали к ответственности за нарушение процедуры сокращения штата. Также пресекались факты ненадлежащей контрольно-надзорной деятельности со стороны уполномоченных органов.
При проверке министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области обнаружились нарушения в работе межведомственной комиссии по противодействию формированию просроченной задолженности по зарплате и нелегальной занятости населения. В связи с этим прокуратура области внесла представления.
За 2024 г. в сфере оплаты труда региональная прокуратура выявила 10 599 нарушений, для устранения которых в суды направили 2121 заявление. В итоге 722 человека привлекли к административной ответственности, по материалам прокурорских проверок возбудили 53 уголовных дела.
Эта работа позволила в течение года погасить задолженность по зарплате на сумму более 171 млн руб., а из реестра должников исключили 82 предприятия.
По оперативным данным прокуроров на 1 января 2025 г. в Самарской области было 10 предприятий с долгами на сумму более 14 млн руб., из них два банкрота с долгами 2 млн рублей.
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Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????