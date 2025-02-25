После вмешательства прокуратуры в Самарской области погасили более 171 млн руб. долгов по зарплате

Прокуратура Самарской области озвучила статистику обращений о нарушении трудовых прав за 2024 год.

Так, в надзорное ведомство поступило 3739 обращений, из которых было удовлетворено 1952, то есть примерно каждая вторая жалоба. Таким образом, были восстановлены трудовые права более 17 тыс. жителей области, из них 12 тыс. граждан выплачена задержанная зарплата.

Люди обращались за помощью по вопросам невыплаты зарплаты и выходного пособия. Также прокуроры реагировали на отсутствие официально заключенных трудовых отношений, работодателей привлекали к ответственности за нарушение процедуры сокращения штата. Также пресекались факты ненадлежащей контрольно-надзорной деятельности со стороны уполномоченных органов.

При проверке министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области обнаружились нарушения в работе межведомственной комиссии по противодействию формированию просроченной задолженности по зарплате и нелегальной занятости населения. В связи с этим прокуратура области внесла представления.

За 2024 г. в сфере оплаты труда региональная прокуратура выявила 10 599 нарушений, для устранения которых в суды направили 2121 заявление. В итоге 722 человека привлекли к административной ответственности, по материалам прокурорских проверок возбудили 53 уголовных дела.

Эта работа позволила в течение года погасить задолженность по зарплате на сумму более 171 млн руб., а из реестра должников исключили 82 предприятия.

По оперативным данным прокуроров на 1 января 2025 г. в Самарской области было 10 предприятий с долгами на сумму более 14 млн руб., из них два банкрота с долгами 2 млн рублей.