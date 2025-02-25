Николь Родомакина: "Спорт — это часть моей жизни, от которой я отказаться не готова"

Николь Родомакина — заслуженный мастер спорта по легкой атлетике. Девушка родилась с врожденной патологией: у нее отсутствует правая рука до локтя. Между тем, она - одна из сильнейших легкоатлеток России среди обычных спортсменов. Николь доказала другим, а, прежде всего, себе, что может добиться всего, чего захочет. Особенной Николь делает не только ее история, но и характер. Сейчас у знаменитой спортсменки начался новый этап жизни: спортивной и личной.

— Расскажите, чем сейчас занимаетесь: где работаете, к реализации каких планов в ближайшем будущем стремитесь?

— Я продолжаю вести свою тренировочную деятельность и готовиться к соревнованиям. С сентября набрала группы детей по легкой атлетике и начала тренировать.

— То есть, вы и сами тренируетесь, и детей тренируете?

— Да. Но у меня был долгий перерыв из-за серьезной травмы: я разорвала ахилл. Потом восстановилась. В том году я еще выступала, но этот пропустила из-за операции по удалению аппендицита. И только сейчас начала приходить в свою форму.

— Владимир Степанович (тренер — прим. ред.) также помогает вам?

— Я занимаюсь с Владимиром Степановичем и самарскими тренерами Андреевыми.

— Николь, почему вы тренер, а не спортивный психолог? Разве не должно было быть наоборот?

— Я психолог по образованию. Но моей целью всегда было разобраться с переживаниями, которые присутствовали у меня на высоком спортивном уровне. Да, одно время я хотела быть спортивным психологом. Но оставить любимое дело, которому ты посвятил столько времени, и уйти в совершенно другую сферу очень сложно. Для меня психология — очень тонкая наука, с которой надо связывать полностью жизнь, а от спорта я отказаться не готова. Плюс, я все пропускаю через себя, поэтому лучше я буду тренировать.

— В какой-то степени тренер — спортивный психолог.

— Да, моя специальность помогает и в жизни, и в работе. До того, как стать тренером, я была учителем физкультуры в обычной среднеобразовательной школе. Мои знания, конечно, очень помогли, но работа в школе — это очень стрессово и очень сложно.

— Но почему вы говорили, что точно не будете тренером? Почему такая категоричность?

— Потому что со временем наступает перенасыщение от спорта. Кажется, я закончу и все, с этим никак связана не буду. Но, когда поняла, как мне тяжело без этого… Я разорвала ахилл за два месяца до Паралимпийских игр в Токио — вылетела на очень длительный срок. Уже в гипсе поняла, что без спорта не могу. До сих пор мне говорят: "Зачем тебе это надо — неужели не надоело?". Я схожу с ума, если полностью от этого отдаляюсь. Меня тянет.

— Какой он, легкоатлет?

— Быстрый, ловкий. Должна быть эмоциональность, взрывной характер — не знаю я хороших легкоатлетов, которые были бы спокойны, уравновешены и адекватны. Легкая атлетика требует постоянных эмоций.

— Легкоатлет и, например, фигурист — разные люди?

— На спортивных сборах мы часто пересекались с другими спортсменами, но понимали, каким видом спорта они занимаются, еще до знакомства. Каждый вид спорта — это какие-то индивидуальные люди. Даже по видам в легкой атлетике люди различаются. Например, у спортсменов по прыжкам в длину и в высоту разные характеры.

— Вы, наверное, как психолог это хорошо различаете.

— Нет, просто такой опыт. Я даже сейчас смотрю на детей и уже понимаю, кому из них прыгать точно никак. Если ребенок физически сложен — высокий, стройный и ловкий, но характер взрывной — он вряд ли пробежит марафон.

— В начале спортивной карьеры вы признавались, что спорт сделал вас увереннее и смелее. Получается, он стал способом преодоления себя?

— Да, спорт закаляет характер, поддерживает дух и прекрасно реабилитирует.

— Чем спорт является для вас сейчас? Отношение к нему изменилось?

— В связи с последними событиями — да. Спортсменов очень хорошо прижали. Я не понимаю, откуда они берут мотивацию, чтобы тренироваться и готовиться к международным соревнованиям. Спортсмены знают, что на Олимпиаду они не поедут. Но не из-за того, что плохо подготовились, а их просто не пустят — только если под нейтральным флагом. Ребята отказываются ехать, многие хорошие спортсмены уходят из спорта — это очень сильно влияет на психику. Я смотрела интервью российской спортсменки, которая была на Паралимпийских играх в Париже — она описывала свои эмоции, как их встречали люди. Это совершенно не то. Девушка восторженно говорит, потому что это ее первые Паралимпийские игры, а не потому, что тебя встречают с нашим флагом, гимном и болельщиками. Спорт уже не тот для наших спортсменов.

— Николь, легкая атлетика — у вас дело семейное. Любовь к спорту прививалась родителями в детстве?

— Я начала с волейбола, ходила на тхэквондо, а противилась именно легкой атлетике. Мои родители сами спортсмены, поэтому, конечно, хотели, чтобы я занималась у их тренера Владимира Степановича.

— То есть, родители пытались вас уговорить?

— Меня и наши тренеры Владимир Степанович и Николай Степанович приглашали. Это очень долго продолжалось все.

— И вы противились-противились и согласились?

— Только к тринадцати годам меня как-то уговорили заняться легкой атлетикой. Мне это было как будто неинтересно. Такой возраст был, что хотелось делать все наоборот — не так, как говорят другие.

— В сборнике Харуки Мураками "О чем я говорю, когда говорю о беге" говорится, что марафонцы перед бегом что-то повторяют про себя для поддержки боевого духа. У спринтеров тоже есть какой-то ритуал?

— Много кто крестится, много кто читает молитвы. Когда я занималась спринтом, всегда кричала, перед тем как вставать в колодки. Многие в команде удивлялись. Но я не считаю, что в этом что-то есть. Это настраивает: кричишь и немножечко выдыхаешь, успокаиваешься.

— Когда бегаешь ежедневно, начинаешь лучше слышать свой внутренний голос?

— Когда знакомые обращаются ко мне как к психологу за советом, я всегда говорю: "Приходите на стадион, побегайте, начните чуть-чуть — минут тридцать, потом уже побольше. Не хватает много сил — один кружок пробежали, один прошли. Просто побудьте наедине с собой, без наушников, со своей головой". Очень многие вещи встают на места в этот момент.

— Николь, получается, со спортом вы неразлучны с детства. Сейчас замечаете какую-то спортивную профдеформацию?

— У себя — да, но как будто бы не у всех она есть. Моя подруга тоже прыгала в длину, но завязала, и ее абсолютно не тянет. Иногда я предлагаю ей легкий вечерний кроссик для тонуса тела, но она не понимает — можно же полежать. Когда обсуждали Олимпиаду, я ее спрашивала: "Ты на людей смотришь — тебе прыгнуть не охота? Меня аж вот подтряхивает. У тебя такого нет?". Она: "Нет". Когда я разорвала ахилл, думала, что завяжу. Это серьезная травма, после которой обычно полностью не восстанавливаются. Очень мне хотелось съездить на Олимпиаду в Токио. Я понимала, что уже и возраст поджимает. А до этого на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро нас не пустили из-за допингового скандала. И за два месяца произошла эта травма. У меня до сих пор есть какой-то психологический барьер: было очень долгое восстановление. Тогда это высосало из меня всю жизненную энергию. Я говорила всем, что с меня достаточно — все, больше мне это не нужно. Меня пытались уговорить, но я говорила всем четко: нет. Это была больше психологическая травма. Когда сняли гипс, врач посоветовал разрабатывать ногу, давать на нее нагрузки. Я пошла в ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс — прим. ред.) — так и втянулась. Обманула я вас, получается.

— Спорт — это правда часть вашей жизни. И профессиональной, и личной. Я правильно понимаю, что сейчас вы находитесь в браке со спортсменом Никитой Прохоровым?

— Нет, мы уже давно не вместе. Я замужем не за спортсменом, и это очень интересный опыт. Мы абсолютно противоположные люди — мой муж иногда смотрит на меня и вообще не понимает, о чем я говорю, куда я пошла, и для чего мне нужны кроссовки за такие деньги.

— У вас есть какие-то семейные традиции — с мужем, родителями?

— Когда мы с мужем были в загородном комплексе и гуляли в березовой роще, я вдруг решила насобирать дров на дачу в баню, а он планировал сделать мне предложение. Я вся в палках и грязи, а он пытается отговорить меня от этой затеи, чтобы предложить стать его женой. Теперь в этот день мы ездим в березовую рощу "собирать дрова". С родителями у нас тоже есть необычная семейная традиция. Когда едем куда-то на совместный отдых, устраиваем конкурс, кто дальше прыгнет с места на песке. Пока нас всех "опрыгивает" отец.

— Николь, вы хотите продолжать семейное дело? Вы бы отдали своих детей в легкую атлетику?

— Раньше я всегда говорила — нет. Любой другой вид спорта — да. Просто знаю, что такое легкая атлетика. Это очень травмоопасно, очень больно. А в связи с тем, что сейчас происходит, легкая атлетика истощается и, неизвестно, сохранится ли этот вид спорта вообще. В любом случае мой ребенок будет заниматься спортом — это не оговаривается. Но каким — будет зависеть уже от него.

— В чем сильна Николь помимо спорта? Вы пробовали развивать творческие способности?

— Я не творческий человек, это абсолютно не мое. Когда иду с друзьями в караоке, понимаю, что это будет провал. Я не умею ни петь, ни танцевать. У меня никогда не было времени заняться чем-то еще. Я совмещала спорт с учебой, и это было трудно. Приезжала домой максимум на месяц, а потом — сборы, выезды за границу, наши чемпионаты России. Было очень много соревнований, поэтому посвящала себя или учебе, или спорту.

— Соревновательный опыт вы получали в Китае, Англии, Японии, Голландии, Германии, Индии, Дубае. А куда ездите именно отдыхать?

— Отдыхательный опыт у меня тоже есть. Я очень амебная в этом плане. Люблю Тайланд. Была в нем много раз и обязательно поеду еще. Каждый раз открываю в Тайланде что-то новое и приезжаю обратно, наполненная энергией.

— Николь, в вашей копилке не только спортивные достижения, но и актерский опыт. Вы снялись в московском фильме "По имени Николь" и самарском — "Золотая Николь", но при этом долго отказывались от съемок. Почему?

— От всех съемок и интервью я практически всегда отказываюсь. Они занимают много времени. Для меня это повышенное внимание, а я его не люблю. Могу показать прыжки в длину на дорожке, но красиво говорить или стоять в кадре — меня этому не научили. Думаю, я закрытый человек.

— Мы говорили о сильных сторонах вашего характера. Но есть качества, которыми вам хотелось бы обладать?

— Выдержкой. Я абсолютно не умею ждать, хотя сама всегда опаздываю. Подождать, потерпеть — это вообще не мое. Мне надо все сразу, сейчас.

— Что бы вы сказали маленькой Николь?

— Наверное, просто спасибо, что ты есть. Ты все сделала правильно — я не буду говорить, что жалею о каких-то ошибках. Я благодарна себе, семье и тренерам за все.

— У вас есть слова, которые часто повторяете себе?

— В 2018 году в Самаре к Чемпионату мира по футболу люди оставляли послания на "Стене чемпионов". Вот с того времени я повторяю эту фразу: "Не бойся своих желаний".