16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Эксперты назвали Топ-5 автомобильных новинок для бизнеса CARCADE поделилась экспертным мнением на круглом столе, организованном "Деловым кварталом" в Екатеринбурге "Росгосстрах" и Автокод: 14% автомобилистов получили первую машину в подарок НОВИКОМ обсудил перспективы сотрудничества с Минэкономразвития Марий Эл ВТБ отчитался о рекордной прибыли за 2024 год и приросте клиентов

Финансы Экономика и бизнес

Эксперты назвали Топ-5 автомобильных новинок для бизнеса

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Аналитики компании Газпромбанк Автолизинг составили рейтинг автомобильных новинок китайских брендов, которые чаще всего берут в лизинг.

Фото: пресс-служба ООО "Газпромбанк Автолизинг"

В Топ-5 вошли модели, официально вышедшие на российский рынок в 2024-м и в начале 2025 года. В выборке учитывались только новые транспортные средства без пробега.

1. JETOUR T2

Универсальный полноприводный внедорожник JETOUR T2 с турбодвигателем мощностью 245 л. с. с крутящим моментом 375 Нм вышел на российский рынок в марте 2024, а в августе уже вошел в Топ-10 продаж, составленный аналитическим агентством "Автостат". В момент премьеры модель в базовой комплектации Voyage предлагалась по цене от 3 759 000 рублей.

2. TANK 700

Рамный внедорожник TANK 700 в комплектациях Premium и Superior, оснащенный мощным двигателем V6 на 354 л. с., начал официально продаваться в РФ в октябре 2024 года. Несмотря на премиальную цену (на старте продаж — от 8 899 000 рублей), модель оказалась в числе самых востребованных благодаря известности бренда и техническим характеристикам.

3. JAC T9

Старт продаж пикапа JAC T9 в России состоялся в мае 2024 года. Автомобиль оснащен 2-литровым

бензиновым двигателем мощностью 224 л. с., который работает в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Рекомендованная розничная цена автомобиля на момент выхода на рынок начиналась от 3 399 000 рублей.

4. CHERY TIGGO 9

Продажи перспективной новинки CHERY TIGGO 9 с двигателем мощностью 245 л. с., КПП с трансмиссией AT8 и 10 подушками безопасности стартовали в декабре 2024 года. Производитель позиционирует TIGGO 9 как технологичный автомобиль сегмента SUV (D) с повышенным уровнем комфорта, который идеально подходит для длительных семейных поездок.

5. JAECOO J8

Бренд JAECOO представил российской аудитории флагманский кроссовер J8, оснащенный двухлитровым турбированным двигателем мощностью 249 л. с., системой полного привода и адаптивной подвеской, в апреле прошлого года. На старте продаж стоимость составляла 3 999 000 рублей.

По данным экспертов компании Газпромбанк Автолизинг, сегодня китайские новинки завоевывают российскую аудиторию гораздо медленнее, чем два-три года назад. Это связано с рядом причин. Во-первых, отечественный рынок перенасыщен продукцией из КНР и ее доля в общем объеме реализации падает; во-вторых, китайские производители вынуждены предлагать новые модели по достаточно высокой цене в связи с растущим размером утильсбора; в-третьих, покупателя стало сложнее удивить концепцией и инновационными решениями. Среди новинок востребованы модели в относительно свободных нишах, например, в сегменте пикапов.

В числе недооцененных эксперты называют новинки электротранспорта. Спрос на автомобили в этой категории падает, хотя в ассортименте есть интересные предложения, в том числе новые версии ранее вышедших на рынок моделей. Например, новый AVATR 11 доступен в компании Газпромбанк Автолизинг с официальной гарантией без ограничения по сроку действия, а последовательные гибридные кроссоверы SERES AITO M5 и SERES AITO M7 — по акционной цене.

Узнать подробнее об условиях приобретения в лизинг легковых автомобилей, упомянутых в обзоре, можно на страницах:

Вся изложенная информация не является офертой, публичной офертой или предложением делать оферту в соответствии со ст. 435 и 437 Гражданского кодекса РФ. ООО "Газпромбанк Автолизинг" имеет право в любое время, по любой причине и на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или изменить указанные условия Акций и Программ без предварительного уведомления.

Газпромбанк Автолизинг (ООО "Газпромбанк Автолизинг") — специализированная лизинговая компания, входящая в состав Группы Газпромбанк Лизинг. Компания оказывает услуги финансовой аренды автотранспорта для малого и среднего бизнеса и имеет представительства более чем в 70 городах России. В числе предметов лизинга легковые, коммерческие и грузовые автомобили, спецтехника, самоходные машины, автобусы и мототехника.

Реклама. ООО "Газпромбанк Автолизинг".

ERID: 2SDnjdA4HAt

ИНН 7728533208, ОГРН 1047796957670

Гид потребителя

Последние комментарии

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2