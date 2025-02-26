Эксперты назвали Топ-5 автомобильных новинок для бизнеса

Аналитики компании Газпромбанк Автолизинг составили рейтинг автомобильных новинок китайских брендов, которые чаще всего берут в лизинг.

В Топ-5 вошли модели, официально вышедшие на российский рынок в 2024-м и в начале 2025 года. В выборке учитывались только новые транспортные средства без пробега.

1. JETOUR T2

Универсальный полноприводный внедорожник JETOUR T2 с турбодвигателем мощностью 245 л. с. с крутящим моментом 375 Нм вышел на российский рынок в марте 2024, а в августе уже вошел в Топ-10 продаж, составленный аналитическим агентством "Автостат". В момент премьеры модель в базовой комплектации Voyage предлагалась по цене от 3 759 000 рублей.

2. TANK 700

Рамный внедорожник TANK 700 в комплектациях Premium и Superior, оснащенный мощным двигателем V6 на 354 л. с., начал официально продаваться в РФ в октябре 2024 года. Несмотря на премиальную цену (на старте продаж — от 8 899 000 рублей), модель оказалась в числе самых востребованных благодаря известности бренда и техническим характеристикам.

3. JAC T9

Старт продаж пикапа JAC T9 в России состоялся в мае 2024 года. Автомобиль оснащен 2-литровым

бензиновым двигателем мощностью 224 л. с., который работает в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Рекомендованная розничная цена автомобиля на момент выхода на рынок начиналась от 3 399 000 рублей.

4. CHERY TIGGO 9

Продажи перспективной новинки CHERY TIGGO 9 с двигателем мощностью 245 л. с., КПП с трансмиссией AT8 и 10 подушками безопасности стартовали в декабре 2024 года. Производитель позиционирует TIGGO 9 как технологичный автомобиль сегмента SUV (D) с повышенным уровнем комфорта, который идеально подходит для длительных семейных поездок.

5. JAECOO J8

Бренд JAECOO представил российской аудитории флагманский кроссовер J8, оснащенный двухлитровым турбированным двигателем мощностью 249 л. с., системой полного привода и адаптивной подвеской, в апреле прошлого года. На старте продаж стоимость составляла 3 999 000 рублей.

По данным экспертов компании Газпромбанк Автолизинг, сегодня китайские новинки завоевывают российскую аудиторию гораздо медленнее, чем два-три года назад. Это связано с рядом причин. Во-первых, отечественный рынок перенасыщен продукцией из КНР и ее доля в общем объеме реализации падает; во-вторых, китайские производители вынуждены предлагать новые модели по достаточно высокой цене в связи с растущим размером утильсбора; в-третьих, покупателя стало сложнее удивить концепцией и инновационными решениями. Среди новинок востребованы модели в относительно свободных нишах, например, в сегменте пикапов.

В числе недооцененных эксперты называют новинки электротранспорта. Спрос на автомобили в этой категории падает, хотя в ассортименте есть интересные предложения, в том числе новые версии ранее вышедших на рынок моделей. Например, новый AVATR 11 доступен в компании Газпромбанк Автолизинг с официальной гарантией без ограничения по сроку действия, а последовательные гибридные кроссоверы SERES AITO M5 и SERES AITO M7 — по акционной цене.

Узнать подробнее об условиях приобретения в лизинг легковых автомобилей, упомянутых в обзоре, можно на страницах:

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Газпромбанк Автолизинг (ООО "Газпромбанк Автолизинг") — специализированная лизинговая компания, входящая в состав Группы Газпромбанк Лизинг. Компания оказывает услуги финансовой аренды автотранспорта для малого и среднего бизнеса и имеет представительства более чем в 70 городах России. В числе предметов лизинга легковые, коммерческие и грузовые автомобили, спецтехника, самоходные машины, автобусы и мототехника.