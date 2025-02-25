Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по привлечению средств под "зонтичные" поручительства

Самарская область вошла в первую десятку субъектов России по привлечению кредитов под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП. В 2024 году благодаря этому механизму предприниматели привлекли 10,1 млрд рублей.
Всего с 2021 года механизм "зонтичных" поручительств помог малому и среднему бизнесу Самарской области привлечь финансирование на общую сумму более 19 млрд рублей.
"Мы реализуем в регионе свои льготные финансовые продукты, которые по минимальным сегодня ставкам помогают бизнесу воплощать в жизнь свои планы развития. Это микрозаймы и поручительства Гарантийного фонда. Также помогаем предпринимателям привлекать федеральные инструменты поддержки, оператором которых выступает в том числе Корпорация МСП", - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Гарантийный фонд в 2024 году предоставил предпринимателям 333 микрозайма и 87 поручительств. Это позволило бизнесу привлечь на свои проекты 2,3 млрд рублей. По решению губернатора Вячеслава Федорищева ГФСО докапитализирован на 240 млн рублей.
"Зонтичный" механизм поручительств предполагает предоставление банкам-партнерам лимитов поручительств, в рамках которых финансовые организации выдают кредиты предпринимателям. Такие поручительства покрывают до 50% банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке до 10 лет.
Механизм гарантирует банку исполнение обязательств по такому кредиту, тем самым снижая резервы и высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса.
В целом по стране бизнес получил в кредит 470 млрд рублей при помощи "зонтичных" поручительств, в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Это в полтора раза больше, чем годом ранее. Финансовую поддержку по этому механизму получили более чем 38 тыс. предпринимателей. "Мы видим, что поддержку получают компании из приоритетных отраслей. Обеспечение доступа к кредитованию для них - стратегическая задача, так как это влияет на развитие не только сектора МСП, но и российской экономики в целом", - отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
С информацией о действующих инструментах поддержки субъектов МСП можно ознакомиться на едином портале mybiz63.ru. Получить консультацию предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" или по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?