ЦСК ВВС проиграл "Динамо-Алтаю" — 1:4

Во вторник, 25 февраля, в Барнауле на ЛДС "Титов-Арена" прошел матч регулярного сезона чемпионата Всероссийской хоккейной лиги между "Динамо-Алтай" и ЦСК ВВС.

В начале первого периода самарцы вышли вперед, шайбу забросил Степан Игнатов — 0:1, но после этого "летчики" пропустили три безответных гола, дубль оформил Пархоменко, а затем Константин сделал передачу на Оскара Булавчука — 1:3.

Во втором периоде счет не изменился, и только в начале третьего игрового отрезка нападающий хозяев Александр Когалев без шансов для вратаря реализовал выход один на один и поставил точку в матче — 1:4.

Следующий матч самарцы проведут 27 февраля в Новокузнецке против "Металлурга".