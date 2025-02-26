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Суды Происшествия

Житель Самарской области сжег дом, который не смог обокрасть

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кинельский районный суд вынес приговор 21-летнему местному жителю, которого обвиняли в покушении на кражу и поджоге. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Он решил украсть ноутбук из коттеджа в с. Домашка. Парень влез в дом через окно, вот только компьютер так и не нашел. Чтобы скрыть следы преступления, на следующий день преступник снова проник в дом и поджег его.

Суд назначил молодому человеку два года лишения свободы, заменив их на принудительные работы с удержанием 5% от заработка в доход государства, и обязал пройти курс лечения от наркомании.

Гид потребителя

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