Житель Самарской области сжег дом, который не смог обокрасть

Кинельский районный суд вынес приговор 21-летнему местному жителю, которого обвиняли в покушении на кражу и поджоге. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Он решил украсть ноутбук из коттеджа в с. Домашка. Парень влез в дом через окно, вот только компьютер так и не нашел. Чтобы скрыть следы преступления, на следующий день преступник снова проник в дом и поджег его.

Суд назначил молодому человеку два года лишения свободы, заменив их на принудительные работы с удержанием 5% от заработка в доход государства, и обязал пройти курс лечения от наркомании.