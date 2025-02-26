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Государство и Бизнес Экономическая политика

Самозанятые Самарской области поставили госкомпаниям товары и услуги на 116 млн рублей

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2024 году госкомпании закупили у самозанятых Самарской области товары и услуги на общую сумму 116 млн рублей. По сравнению с 2023 годом этот показатель увеличился на 71%, а число самозанятых, заключивших договоры поставок, увеличилось почти на 30%.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Сегодня в Самарской области свое дело в статусе самозанятого развивают более 290 тысяч человек.

"Участие в закупках госкомпаний и налаживание диалога с крупными промышленными предприятиями — это стабильный канал сбыта для производителей региона. Мы регулярно проводим ярмарки кооперации, на площадке которых индустриальные партнеры могут рассказать о своих потребностях потенциальным поставщикам и обсудить условия сотрудничества с малыми производителями", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В целом по России по итогам 2024 года объем закупок госкомпаний у самозанятых вырос на 64% по сравнению с 2023 годом и составил рекордные 11,9 млрд рублей. Количество договоров впервые превысило 15 тысяч, что почти на 20% превышает показатели предыдущего периода. А число самозанятых граждан, которые стали поставщиками крупнейших заказчиков, более чем на 18% обновило прошлогодний рекорд и составило более 9 тысяч.

"Мы видим не только увеличение объема закупок в денежном выражении, что частично может быть обусловлено экономической ситуацией. Важно, что растет количество договоров и число поставщиков среди самозанятых. Одновременно расширяется номенклатура поставляемых изделий и спектр оказываемых услуг самозанятых", — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Также он отметил, что растет и количество госкомпаний, готовых заключать договоры с самозанятыми. В 2019 году таких компаний было всего 16, а по итогам 2024 года эта цифра превысила 2 тысячи организаций.

Наибольший прирост объема закупок у самозанятых в 2024 году произошел в сфере юридических и бухгалтерских услуг, профессиональных, научных и технических услуг, а также услуг финансового посредничества и страхования.

Напомним, самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что и малый и средний бизнес. Поддержка самозанятых — одно из направлений поддержки бизнеса в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". С действующими мерами можно ознакомиться на едином портале mybiz63.ru или обратившись в один из центров "Мой бизнес" Самарской области.

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