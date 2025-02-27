Суд отказал АСВ во взыскании ущерба с родственников банкира Валерия Кучканова

В Ленинском райсуде прекращено гражданское дело по иску корпорации "Агентство по страхованию вкладов" к наследникам погибшего председателя правления ООО "Коммерческий Волжский социальный банк" Валерия Кучканова.

Напомним, ВСБ лишился лицензии 2 декабря 2013 года. К тому времени банк несколько раз приостанавливал операционную деятельность, а 20 ноября 2013 г. председатель правления Валерий Кучканов был найден мертвым в своем доме с огнестрельным ранением головы. По официальной версии, он застрелился.

Ущерб, причиненный вкладчикам банка в связи с банкротством, был оценен более чем в 4 млрд рублей.

В 2017 г. в арбитраже для возмещения ущерба за счет имущества бывшего руководителя банка пытались взыскать 426,8 млн рублей. Однако в кассационной инстанции отказали в удовлетворении заявления конкурсного управляющего о взыскании убытков Кучканова.

В 2021 г. главный акционер банка Вячеслав Кузин, по совместительству депутат Самарской городской думы, написал явку с повинной. Он был отправлен в следственный изолятор, где решил заключить соглашение со следствием. Весной 2022 г. Кузин вышел из СИЗО под домашний арест, преступление было раскрыто, а следствие закончено.

В начале января 2023 г. в суд Ленинского района поступило одно из уголовных дел в отношении менеджмента ВСБ - дело в отношении Кучканова. Дело дошло до суда, так как его родственники возражали против прекращения уголовного дела по нереабилитирующим обстоятельствам (в связи со смертью).

Суд признал его виновным в том, что с июня 2011 г. по ноябрь 2013 г. Кузин и Кучканов вместе с неизвестными заключил фиктивные кредитные договоры и похитил у учреждения более 1,9 млрд рублей.

Кузину вменяли мошенничество в особо крупном размере. В связи с истечением срока давности уголовного преследования Ленинский райсуд прекратил уголовное преследование Кузина (данное основание освобождения от уголовной ответственности не является реабилитирующим). При этом суд не стал рассматривать заявленный АСВ гражданский иск.

Однако в мае прошлого года АСВ подало гражданский иск к Кучкановым. По словам законного представителя Оксаны Кучкановой, небольшое наследство от ее бывшего мужа в виде квартиры было получено их сыном и матерью погибшего. Деньги, вырученные от ее продажи, ушли на лечение престарелой женщины и учебу сына. А коттедж, в котором жил Кучканов, принадлежал банку.

Федеральный судья Галина Корабейникова производство по делу прекратила, в связи со смертью Кучканова, когда не допускается правопреемство при ликвидации организации. У сторон есть время на обжалование.