Самарская область вошла в число регионов - лидеров по продвижению нацпроекта по поддержке МСП

Самарская область отмечена Минэкономразвития России за продвижение национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" в СМИ. Также в сообщении федерального ведомства Самарская область отмечена за наибольшую динамику прироста числа подписчиков в сообществах "Мой бизнес".
"В нашем регионе работают активные предприниматели, которые не только привлекают действующие меры господдержки, но и сами участвуют в разработке и внедрении актуальных и востребованных инструментов. Для информирования бизнеса о возможностях, созданных в регионе, наша команда использует разные площадки и форматы. Благодарим коллег-журналистов за информационное сопровождение нашей работы по реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
По данным исследования НАФИ, проект "Малое и среднее предпринимательство" стал самым узнаваемым нацпроектом экономического блока в 2024 году.
Высокий уровень осведомленности стал результатом плодотворного информационного сотрудничества Минэкономразвития России, АНО "Национальные приоритеты", АНО "Диалог", региональных министерств, центров "Мой бизнес" и других профильных организаций.
"В 2024 году более 80% бизнесменов были осведомлены о мерах господдержки по нацпроекту, самыми узнаваемыми из которых оказались льготные кредиты - 39% предпринимателей знакомы с этим направлением", - сообщила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?