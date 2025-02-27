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Государство и Бизнес Экономическая политика

Самарская область вошла в число регионов - лидеров по продвижению нацпроекта по поддержке МСП

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область отмечена Минэкономразвития России за продвижение национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" в СМИ. Также в сообщении федерального ведомства Самарская область отмечена за наибольшую динамику прироста числа подписчиков в сообществах "Мой бизнес".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"В нашем регионе работают активные предприниматели, которые не только привлекают действующие меры господдержки, но и сами участвуют в разработке и внедрении актуальных и востребованных инструментов. Для информирования бизнеса о возможностях, созданных в регионе, наша команда использует разные площадки и форматы. Благодарим коллег-журналистов за информационное сопровождение нашей работы по реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По данным исследования НАФИ, проект "Малое и среднее предпринимательство" стал самым узнаваемым нацпроектом экономического блока в 2024 году.

Высокий уровень осведомленности стал результатом плодотворного информационного сотрудничества Минэкономразвития России, АНО "Национальные приоритеты", АНО "Диалог", региональных министерств, центров "Мой бизнес" и других профильных организаций.

"В 2024 году более 80% бизнесменов были осведомлены о мерах господдержки по нацпроекту, самыми узнаваемыми из которых оказались льготные кредиты - 39% предпринимателей знакомы с этим направлением", - сообщила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

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