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Общество

В Самаре пройдет всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Олимпиада проходит уже пять лет подряд, в этом году к ней впервые смогут присоединиться ученики 10-11 классов. Принять участие можно в любой день до 3 апреля включительно на образовательной платформе Учи.ру.

Школьники научатся планировать бюджет, оценивать риски и противостоять мошенническим схемам. А также испытают себя в роли предпринимателей - будут анализировать вводные данные, прогнозировать спрос и управлять ресурсами в собственном проекте, чтобы нарастить прибыль. Задания адаптированы для всех возрастных групп: ученики младших классов познакомятся с базовыми понятиями и принципами финансовой грамотности, а старшеклассники отработают сценарии с изменяющимися условиями.

Олимпиаду откроет онлайн-урок директора Департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова "Дропперы: как не стать помощником кибермошенников". Трансляция пройдет 4 марта в 10:30 и будет доступна на странице мероприятия, в личных кабинетах пользователей на платформе "Учи.ру", а также в официальном сообществе Банка России сети "ВКонтакте", где участники смогут задать вопросы спикеру.

"Мошенники все чаще вовлекают подростков в свои схемы, в основном, через Интернет под предлогом легкого заработка. Во время урока я расскажу о распространенных ловушках, в которые злоумышленники завлекают молодых людей. Поговорим о том, что такое дропперство и чем оно грозит. Урок будет полезен и родителям: я дам несколько практических советов, как помочь ребенку не стать соучастником финансовых преступлений", - отметил Вадим Уваров.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте или войти по логину и паролю от "Учи.ру". В зависимости от результата участники получат сертификат, грамоту или диплом, а учителя - благодарственные письма.

Олимпиада организована АНО "Национальные приоритеты", Банком России, Минфином России, Минэкономразвития России и образовательной платформой Учи.ру в соответствии с целями и задачами национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Мероприятие пройдет при поддержке общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых".
Интерес к олимпиаде все время растет: в 2021 г. к ней присоединились 800 тыс. школьников, в 2024 г. - более 2,3 млн.

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Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой

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