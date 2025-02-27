Из тольяттинского колледжа эвакуировали 10 человек

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В четверг, 27 февраля, в 17:25 в учебном корпусе Тольяттинского колледжа сервисных технологий и предпринимательства (ул. Ленина, 37) в Центральном районе города сработала пожарная сигнализация, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.