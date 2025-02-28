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Финансы Экономика и бизнес

Самарцам рассказали, как снизить налоговую нагрузку

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2024 году в России заработала программа долгосрочных сбережений (ПДС) — новый инструмент для накоплений с поддержкой государства. Участники программы делают взносы, а государство дополнительно софинансирует их — до 36 тыс. рублей в год в течение 10 лет.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Программа также предусматривает налоговый вычет и даёт возможность перевести в неё средства накопительной пенсии.

По данным за 2024 год, жители Самарской области заключили свыше 50 тыс. договоров долгосрочных сбережений при помощи СберНПФ и отложили в такие копилки 1,206 млн рублей. На эти личные взносы люди могут получить налоговый вычет.

Максимальная сумма, с которой можно вернуть налог, составляет 400 тыс. рублей. В неё включаются взносы по трём видам продуктов: индивидуальному инвестиционному счёту третьего типа (ИИС III), программе долгосрочных сбережений (ПДС) и договору негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

За взносы 2024 года можно вернуть от 52 тыс. до 60 тыс. рублей в зависимости от ставки НДФЛ. Однако с 2025 года, после введения пятиступенчатой шкалы налогообложения, максимальный размер возврата увеличился. Если доход облагается по ставке 22%, то участник программы сможет вернуть 88 тыс. рублей при взносе 400 тыс. рублей. При стандартной ставке 13% сумма возврата останется на уровне 52 тыс. рублей.

Существует два способа получить вычет: упрощённый и классический.

Если вы не хотите заполнять декларацию и собирать документы, то можно получить вычет в автоматическом режиме через личный кабинет налогоплательщика. Это простой и быстрый вариант, который доступен тем, кто исправно платит НДФЛ и имеет зарегистрированную учётную запись на сайте налоговой службы.

НПФ, в котором вы открыли ПДС, до 25 февраля передаст сведения о ваших взносах за предыдущий год. На их основе налоговая до 20 марта подготовит заявление на вычет в вашем личном кабинете налогоплательщика. Останется только подписать заявление и указать реквизиты для перечисления денег. Никаких дополнительных документов не потребуется.

Но есть нюанс. Если после 20 марта заявление так и не появилось, придётся самостоятельно обратиться в налоговую по месту жительства, чтобы выяснить причину. Также важно, чтобы ваши персональные данные в НПФ были корректными — если они изменились, обновите их заранее.

Тем, кто привык к традиционному способу оформления налогового вычета, подойдёт вариант подачи декларации 3-НДФЛ.

Для оформления понадобится:

  • Декларация 3-НДФЛ
  • Справка об уплате пенсионных взносов (форма КНД 1151157).

Получить справку по форме КНД 1151157 можно в своем НПФ.

Подавать выписку по счёту и копию договора теперь не требуется. Оформить декларацию можно как через личный кабинет налогоплательщика, так и в отделении ФНС по месту жительства.

Важно помнить, что налоговый вычет на личные взносы в программу долгосрочных сбережений оформить не получится, если человек:

  • начал получать выплаты по договору ПДС;
  • расторг договор ПДС;
  • открыл три и более договоров ПДС;
  • не получает доход, с которого платит подоходный налог (например, ИП).

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