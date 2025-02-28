В центре "Мой бизнес" пройдет встреча "О бизнесе по-женски"

5 марта в 16:00 в преддверии Международного женского дня на площадке регионального центра "Мой бизнес" состоится встреча "О бизнесе по-женски".

Участниц ждет общение с опытными бизнес-леди, а также обсуждение важных и актуальных тем: как строить своё дело, где искать ресурсы для его развития, как находить баланс в работе и личной жизни, преодолевать страхи и сомнения.

"На такие встречи мы приглашаем женщин, которые добились значительных успехов в своей сфере деятельности и готовы делиться опытом создания и развития бизнеса. Вместе мы обсуждаем старт женщины в бизнесе, источники ресурса в работе, точки опоры не только в своем деле, но и в жизни", — отметила руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

В этот раз в качестве экспертов выступят:

— Юлия Красина, генеральный директор Гарантийного фонда Самарской области

— Вера Солонская, директор и учредитель АНОО "Интеллект-плюс", почетный работник воспитания и просвещения РФ

— Наталья Никонова, основатель и директор пищевого производства и сети вкусных мест "БАРАНКИНО" & "СЛОЙКА"

— Нина Туринцева, директор эко-парка семейного отдыха "Маламут Ленд"

— Руслана Сукаева, владелец швейной фабрики PROFI DRESS.

Модератором встречу выступит Надежда Космирова, амбассадор проекта "Мой бизнес 63" и директор по развитию Семейной клиники КОСМА. Кроме того, участниц встречи ожидают мастер-классы по стилю, а также приятные сюрпризы от организаторов мероприятия.

Приглашаем прекрасных представительниц бизнеса присоединиться к событию, регистрация по ссылке.

Областное минэкономразвития оказывает поддержку предпринимателям по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".