В центре "Мой бизнес" пройдет встреча "О бизнесе по-женски"

5 марта в 16:00 в преддверии Международного женского дня на площадке регионального центра "Мой бизнес" состоится встреча "О бизнесе по-женски".
Участниц ждет общение с опытными бизнес-леди, а также обсуждение важных и актуальных тем: как строить своё дело, где искать ресурсы для его развития, как находить баланс в работе и личной жизни, преодолевать страхи и сомнения.
"На такие встречи мы приглашаем женщин, которые добились значительных успехов в своей сфере деятельности и готовы делиться опытом создания и развития бизнеса. Вместе мы обсуждаем старт женщины в бизнесе, источники ресурса в работе, точки опоры не только в своем деле, но и в жизни", — отметила руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.
В этот раз в качестве экспертов выступят:
— Юлия Красина, генеральный директор Гарантийного фонда Самарской области
— Вера Солонская, директор и учредитель АНОО "Интеллект-плюс", почетный работник воспитания и просвещения РФ
— Наталья Никонова, основатель и директор пищевого производства и сети вкусных мест "БАРАНКИНО" & "СЛОЙКА"
— Нина Туринцева, директор эко-парка семейного отдыха "Маламут Ленд"
— Руслана Сукаева, владелец швейной фабрики PROFI DRESS.
Модератором встречу выступит Надежда Космирова, амбассадор проекта "Мой бизнес 63" и директор по развитию Семейной клиники КОСМА. Кроме того, участниц встречи ожидают мастер-классы по стилю, а также приятные сюрпризы от организаторов мероприятия.
Приглашаем прекрасных представительниц бизнеса присоединиться к событию, регистрация по ссылке.
Областное минэкономразвития оказывает поддержку предпринимателям по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?